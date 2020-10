Wauw! Harry en Meghan delen portret met bijzonder detail

Zaterdag dook een bijzondere foto op van prins Harry en Meghan Markle, Ter ere van een online evenement dat zij samen gaan presenteren, lieten zij een mooi portret van hen twee schieten.

En daarop draagt Meghan iets heel bijzonders.

Advertentie

Goede doelen

De hertog en hertogin van Sussex wonen nu al even in Amerika. Nu ze zich hebben teruggetrokken uit het koninklijke leven, houden zij zich bezig met verschillende projecten. Zo zetten ze zich in voor allerlei goede doelen, en zetten ze zelfs hun eigen goede doelen organisatie op.

Portretfoto

Binnenkort is het stel te zien bij de online talkshow Time100 Talks. En ter ere van dat evenement lieten Harry en Meghan een foto van hen twee maken. In het zwart-wit portret is Meghan Markle te zien met een bijzondere accessoire. Om haar pols lijkt zij namelijk een horloge te dragen dat van prinses Diana is geweest.