Te lief: Harry en Meghan hadden stiekeme date in Londense supermarkt

In de podcast podcast Armchair Expert van Dax Shepard deed prins Harry een leuke onthulling. Hij vertelde dat hij en Meghan Markle tijdens het begin van hun relatie in 2016 stiekem hadden afgesproken in een Londense supermarkt.

De twee deden net alsof ze elkaar niet kenden en hielden contact via sms. Het was toen de eerste keer dat Meghan naar Engeland was gekomen om bij de prins te logeren.

Advertentie

Zonder bodyguards

De twee wilden elkaar in alle rust ontmoeten en een supermarkt leek hen de uitgelezen plek daarvoor. “We deden alsof we elkaar niet kenden en sms’ten vanaf de andere kant van het pad”, vertelt Harry. Het lijkt erop dat er geen bodyguards bij waren. Ondertussen keek Harry zoveel mogelijk naar de grond om zo min mogelijk op te vallen. Dat lukte overigens niet helemaal: “Er kwamen allerlei mensen naar me toe, die me raar aankeken of me gedag zeiden.”

Blij met keuze

Nu hij met zijn grote liefde in Amerika woont, ziet zijn leven er anders uit. “Ik kan mijn hoofd optillen. Mijn schouders hangen lager en die van haar ook. Ik kan rondlopen en me iets vrijer voelen. Ik kan Archie achterop de fiets nemen. Die kans zou ik in Engeland nooit hebben gehad.” Ook vertelt Harry dat hij blij is dat hij afstand heeft gedaan van zijn rol in het Britse koninklijk huis. “Toen ik begin 20 was, dacht ik: deze baan wil ik niet, ik wil hier niet zijn, ik wil dit niet doen.”

Schattig, Megan Markle en prins Harry hebben lol:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: AD. Beeld: Brunopress.