'Harry en Meghan zitten deze zomer in déze waanzinnige villa in Malibu'

Harry en Meghan zijn pas net in hun stulpje in Canada getrokken, maar nu schijnen ze alweer iets anders op het oog te hebben voor de zomer. En niet zomaar iets: een onwijs luxe villa in Malibu. Deze foto’s moet je even zien.

Het is een prachtige villa met 8 slaapkamers, 10 badkamers, zwembad, luxe bar, dansstudio, riante keuken, bioscoopkamer, wijnkelder, buitenkeuken en tennisbaan.

Bekijk de foto’s hier.

Verhuizen naar de VS

Het laatste nieuws schrijft dat een insider meent dat het stel deze zomer naar Los Angeles wil gaan en dat dit de villa is die ze hiervoor hebben uitgekozen. Ook zouden Harry en Meghan al gesprekken hebben met security-teams in het Amerikaanse Malibu. De geruchten gingen al langer dat Canada slechts een tussenstop was voor het stel en dat ze eigenlijk plannen hebben om in de VS te gaan wonen, waar Meghan vandaan komt. Dit nieuws lijkt deze geruchten te bevestigen. Door naar Malibu te verhuizen kan Meghan ook dichter bij haar moeder Doria zijn.

Wensen van Meghan

Volgens de insider had Meghan een aantal wensen aan het huis. Zo wil ze er meetings kunnen houden en vrienden en familie kunnen entertainen. De makelaar die dit stulpje verhuurt, zegt erover: “Dit is de perfecte tijdelijke stek om te ontdekken of de buurt bij het gezin past. Hoewel deze villa alleen te huur is, zijn er vele andere panden in de buurt de wél te koop zijn.” Hiervoor moet het echtpaar wel erg diep in de buidel tasten. De villa staat namelijk te huur voor 14.100 euro per nacht.

Prins Harry en Meghan Markle overladen met kritiek door déze oproep:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Het laatste nieuws. Beeld: Brunopress