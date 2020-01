Prins Harry en Meghan helpen voorbijgangers met het maken van foto

Je verwacht het misschien niet, maar je kunt Britse royals als Harry en Meghan zomaar op straat tegenkomen. Het kan je zelfs gebeuren dat zij dan op jóú afstappen, in plaats van andersom. Het overkwam een jong stel uit Canada.

Harry en Meghan zijn met baby Archie en Meghans moeder op vakantie in Canada. Op nieuwjaarsdag maakten ze met hun honden een wandeling. Tijdens hun wandeltocht kwamen de hertog en hertogin een stel tegen dat in de weer was met een selfiestick. Meghan bood toen aan om een foto van ze te maken.

Advertentie

Foto

De vrouw werkt toevallig voor CTV News Vancouver Island. Ze vertelt haar verhaal: “We zagen een groep met 2 honden. Een van de vrouwen kwam naar me toe en vroeg of we hulp nodig hadden en of ze een foto voor ons kon maken. Ik zei ‘natuurlijk’, maar zag toen nog niet wie het was.”