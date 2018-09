Harry helpt Meghan even met haar kapsel en die beelden gaan de wereld over

Hoe beroemd je ook bent: aan een harde windvlaag door je coupe doet niemand iets. Gelukkig voor Meghan krijgt ze wat hulp.

Ze is namelijk bij een evenement waar het nogal hard waait. Haar haren wapperen dan ook alle kanten op.

Maar Harry is daar om haar te helpen: hij doet even vlug het haar van zijn vrouw goed. Wat een lieverd is het toch.

Kijk maar naar deze schattige en oprechte beelden van de twee:

Meghan Markle maakt een kookboek met slachtoffers van de grote brand in Grenfell Tower. Het boek heet Together. Our Community Cookbook. In het boek staan vijftig persoonlijke recepten uit onder meer Europa, het Midden-Oosten, Noord-Afrika en het Middellandse Zeegebied. Meghan hoopt dat al deze mensen hierdoor extra geld kunnen verdienen om de Hubb Community Kitchen te onderhouden.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Meghan & Harry • supporters (@harry_meghan_updates) op 20 Sep 2018 om 6:59 (PDT)

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Instagram. Beeld: ANP