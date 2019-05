Prins Harry en Meghan Markle blikken terug op 1 jaar huwelijk met déze video

Wat vliegt de tijd: alweer een jaar geleden stapten prins Harry en Meghan Markle in het huwelijksbootje. In de St George’s Chapel in Windsor Castle in het Verenigd Koninkrijk gaven zij elkaar het ja-woord.

Vandaag blikken ze terug met een heel mooi filmpje dat op hun officiële Instagrampagina is geplaatst.

1-jarig jubileum

‘‘Vandaag is het 1-jarig jubileum van de bruiloft van hertog en hertogin”, staat er bij de video. ‘‘Het gekozen liedje, This Little Light of Mine, werd door het stel gekozen vanwege hun slotzang. We hopen dat je het leuk vindt om dit moment opnieuw te beleven en een paar foto’s achter de schermen van deze speciale dag te zien.” En of we dat leuk vinden!

Persoonlijk bericht

Bij de video staat ook een persoonlijk bericht van de hertog en hertogin. ‘‘Bedankt voor alle liefde en steun van zoveel van over de hele wereld”, schrijven ze. ‘‘Ieder van jullie maakte deze dag nog waardevoller.”

Advertentie Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) op 19 Mei 2019 om 12:53 (PDT)

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Instagram. Beeld: Instagram, ANP