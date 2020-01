Harry en Meghan doen afstand van hun koninklijke titels

De kogel is door de kerk: na een periode vol beraad is zaterdag eindelijk duidelijkheid gekomen over de toekomst van Harry en Meghan binnen het Britse koningshuis.

In een verklaring laat Buckingham Palace weten dat de twee afstand doen van hun koninklijke titels. Vanaf het voorjaar van 2020 zijn Harry en Meghan officieel geen lid meer van het koningshuis.

Advertentie

Het koppel zal met zoontje Archie het grootste deel van hun tijd niet meer doorbrengen in het Verenigd Koninkrijk, maar in Noord-Amerika. Het geld dat ze eerder hebben ontvangen voor de renovatie van Frogmore Cottage zullen ze terugbetalen.

Bijzonder trots

In een verklaring schrijft Queen Elizabeth dat ze blij is dat ze er gezamenlijk uit zijn gekomen. “Harry, Meghan en Archie zullen altijd geliefde leden van onze familie blijven”, aldus de koningin. Ze bedankt hen in haar officiële verklaring voor hun toegewijde werk, en prijst met name Meghan. “Ik ben bijzonder trots op hoe snel Meghan 1 van ons is geworden.” Queen Elizabeth besluit: “We hopen met de hele familie dat de overeenstemming die we vandaag hebben bereikt Harry en Meghan toelaat om een vredig nieuw leven te beginnen.”

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) op 18 Jan 2020 om 10:30 (PST)

Liever anders gezien

Eerder liet de koningin al weten dat de familie volledig achter de wens van ‘de Sussexes’ staat om een nieuw leven te beginnen. “Al hadden we liever gezien dat ze volledig lid waren gebleven van de koninklijke familie”, verklaarde Queen Elizabeth toen.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: BBC. Beeld: Getty Images