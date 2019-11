Waarom Harry en Meghan dit jaar geen kerst vieren met de koninklijke familie

Toen Meghan Markle en prins Harry onlangs bekendmaakten dat ze langere tijd een pauze nemen van hun koninklijke verplichtingen, werd er al meteen druk gespeculeerd over de feestdagen: want zou het koppel deze wel nog doorbrengen met de koninklijke familie? Een woordvoerder van Buckingham Palace heeft daar nu eindelijk duidelijkheid over gegeven.

Volgens de woordvoerder hebben prins Harry en Meghan Markle ervoor gekozen om dit jaar kerst te vieren met de familie van Meghan in de Verenigde Staten.

“Low-key viering”

In het persbericht van Buckingham Palace is te lezen dat de hertog en hertogin van Sussex dit jaar kiezen voor een low-key viering van de kerstdagen. In plaats van de traditionele kerstviering met de koninklijke familie in Sandringham, zullen de 2 samen met baby Archie naar de Verenigde Staten vertrekken. Daar zullen Meghan, Harry en Archie de kerstdagen doorbrengen met Doria Ragland, de moeder van Meghan.

Steun van Koningin Elizabeth

In het officiële statement, dat de woordvoerder deelde met de Britse krant Mirror, staat: “De hertog en hertogin van Sussex kijken uit naar uit naar extra familietijd tegen het einde van de maand. Nadat ze de laatste twee jaren Kerstmis hebben gevierd in Sandringham, kiezen Uwe Koninklijke Hoogheden ervoor om de feestdagen, als een nieuw gezin, door te brengen met de moeder van de hertogin, Doria Ragland. Deze keuze is in lijn met die van andere leden van de koninklijke familie en heeft de steun van Hare Majesteit de Koningin.”

Niet zo heel gek…

Alhoewel het een traditie is van de royals om de kerst te vieren in Sandringham, het landgoed van koningin Elizabeth in Norfolk, is het niet ongewoon voor familieleden om weleens afwezig te zijn. Zo vierden Prins William en Kate Middleton een aantal jaren terug kerst in Buckleberry, met de Middletons.

Bron: Dailymail.co.uk. Beeld: Getty