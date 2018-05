Eerste publieke verschijning prins Harry en Meghan als getrouwd stel

Meer dan 2 miljoen kijkers alleen al in Nederland zagen de verliefde prins Harry en Meghan elkaar het jawoord geven. Nu maakte het stel voor het eerst een uitstapje als getrouwd koppel.

De hertog en hertogin van Sussex – zoals hun officiële titel nu luidt – openden samen met prins Charles en zijn vrouw Camilla een tuinfeest bij Buckingham Palace. Dat wordt georganiseerd ter ere van Prins Charles, die in november zeventig wordt.

Speech

Prins Harry gaf een speech en Meghan brak meteen royal protocol toen ze om hem moest lachen. Niet om zijn grappen, al zaten die er zeker in. Nee, terwijl hij probeerde te spreken bleef tot de hilariteit van zijn kersverse vrouw een bij rond zijn hoofd zoemen. “Sorry, that bee really got me”, onderbrak hij zijn woorden als slaand met zijn hand, terwijl Meghan gniffelde.

Jurk

Meghan droeg voor de gelegenheid een hoed en een heel lichtroze jurk van het merk Goat. Die was geen koopje met z’n 666 euro. Fans met een dikke portemonnee moeten er snel bij zijn, alles wat Meghan draagt is binnen no time uitverkocht.

Wie zich verbaast over het aanschuiven van de tortelduifjes drie dagen na hun huwelijk; Harry en Meghan zijn inderdaad nog niet op huwelijksreis, verwacht wordt dat ze later dit jaar naar Afrika vertrekken.

Bron: People. Beeld: ANP