Prins Harry en Meghan Markle krijgen huis aangeboden van deze wereldster

Prins Harry en Meghan Markle maakten enkele weken geleden bekend dat ze Engeland grotendeels gaan verruilen voor Noord-Amerika. Of de twee inmiddels al een vaste verblijfplaats hebben is niet bekend, maar keuze is er in ieder geval genoeg.

Niemand minder dan Madonna heeft namelijk op Instagram aangeboden dat Prins Harry en Meghan Markle wel in haar appartement in New York mogen verblijven. In een video zegt ze grappend: “Verhuis niet naar Canada, het is daar zo saai. Jullie kunnen mijn appartement in New York wel onderhuren. Twee slaapkamers, een prachtig uitzicht op Manhattan en een mooi balkon. Het is het beste idee.” Of Harry en Meghan daar ook zo over denken, zullen we waarschijnlijk nooit weten.

Bron: Hellomagazine.com. Beeld: Getty