Hier gaan Harry en Meghan naartoe op huwelijksreis

Eerder gingen geruchten dat de pasgetrouwde prins Harry en Meghan Markle hun huwelijksreis in Afrika zouden doorbrengen, maar nu blijkt dat ze naar een hele andere locatie gaan.

Canada

De hertog en hertoging van Sussex, zoals ze sinds de bruiloft genoemd worden, zullen hun huwelijksreis doorbrengen in Canada. Ze zouden verblijven in Fairmont Jasper Park Lodge in de provincie Alberta. Althans, dat vertellen ingewijden aan TMZ.

Paradijs

Deze plek wordt ook wel een Canadees paradijs genoemd. Het is nog niet duidelijk wanneer het pasgetrouwde stel aankomt in Canada. Prins Harry en Meghan Markle trouwde 19 mei in Windsor, maar gingen niet gelijk op huwelijksreis omdat Harry’s vader, Charles, zijn verjaardag nog zou vieren.

Rijke geschiedenis

Jasper National Park is onderdeel van de Rocky Mountains in Canada. De Fairmont Jasper Park Lodge heeft een rijke geschiedenis van koninklijke gasten. Zo zijn de ouders van de huidige koningin Elizabeth en Elizabeth en Philip zelf Harry en Meghan al voor geweest.

Afrika

Eerder gingen er geruchten rond dat het stel hun wittebroodsweken door zouden brengen in Afrika, omdat dit continent veel voor hun betekent. Ze hebben al diverse landen bezocht en ook de diamant uit de verlovingsring van Meghan is afkomstig uit Botswana.

