Waarom Harry en Meghan kerst dit jaar niet met de Britse royals vieren

Deze kerst zullen Harry en Meghan niet met de royal family in Engeland vieren, maar met vrienden in de Verenigde Staten. Het Britse dagblad The Mirror schrijft over welke bekende vrienden dit gaat.

Ook heeft het stel een goede reden om niet naar Engeland te willen gaan dit jaar.

Bekende vrienden

Volgens het dagblad brengen Harry en Meghan kerst dit jaar door met hun goede vrienden David Foster en Katharine McPhee. Harry zou David zien als een vaderfiguur sinds zijn grote verhuizing naar de VS. Toen Harry en Meghan tijdelijk in Canada woonden, voordat ze naar Los Angeles verhuisden, verbleven ze in de villa van David. Katharine McPhee is een oud klasgenoot van Meghan, waar ze sinds de verhuizing ook weer close mee is.