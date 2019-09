Harry en Meghan kiezen na veel kritiek voor budget vliegmaatschappij

Na veel kritiek op hun privéjet, hebben prins Harry en Meghan voor hun trip naar Rome voor een budget vliegmaatschappij gekozen.

Harry en Meghan zijn in Rome voor de bruiloft van modeontwerpster en goede vriendin Misha Nonoo en haar partner Michael Hess. Zoontje Archie lieten ze een paar dagen thuis bij z’n nanny.

Kritiek

Voor deze vlucht hebben de hertog en hertogin van Sussex gebruik gemaakt van een commerciële budgetvlucht. Naar alle waarschijnlijkheid heeft het koninklijk stel deze keuze gemaakt door alle kritiek die ze kregen op hun privéjet.

Klimaatprobleem

Anderhalve maand geleden vlogen prins Harry en Meghan in korte tijd 2 keer met hun privéjet naar een Europese vakantiebestemming. Het stel werd hypocriet genoemd, omdat Harry kort daarvoor nog in een interview zei dat hij en Meghan niet meer dan 2 kinderen willen met het oog op het klimaatprobleem.

Niemand is perfect

In een reactie op alle kritiek zei hij dat en zijn gezien in sommige situaties uit veiligheidsoverwegingen met een eigen vliegtuig moeten vliegen. “We moeten af van het idee dat je maar niets moet doen, simpelweg omdat we niet alles kunnen doen”, zei hij toen. “We kunnen het allemaal beter doen. Niemand is perfect en we moeten allemaal de verantwoordelijkheid nemen voor onze eigen impact.”

Bron: Mirror UK. Beeld: ANP