Prins Harry en Meghan Markle verwachten eerste kindje

Prins Harry en Meghan Markle verwachten hun eerste kindje. Dat maakten de Britse royals vandaag bekend.

Op Instagram deelt Kensington Palace vanochtend een foto van het stel met daarbij het blije babynieuws. “Prins Harry en Meghan Markle zijn heel blij om te kunnen delen dat ze in het voorjaar van 2019 een kindje verwachten. Het stel wil iedereen bedanken voor alle steun die ze van over de hele wereld hebben gekregen sinds hun bruiloft in mei en zijn blij dat ze dit nieuws eindelijk met iedereen kunnen delen.”

Beeld: Getty.