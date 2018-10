Harry en Meghan laten zien dat ze heel goed zijn met kinderen

Prins Harry en zijn vrouw Meghan worden de hertog en hertogin van Sussex genoemd, maar waren nog niet samen in de graafschap geweest. Tot nu, want vandaag bezocht het koninklijk paar het plaatsje en raakten ze in gesprek met een aantal schoolkinderen.

Op de beelden is te zien dat prins Harry en Meghan gek zijn op kinderen. Het stel neemt echt de tijd om met de scholieren in gesprek te gaan.

Meeting children from @ThePrebendal School – a fantastic welcome at the start of #RoyalVisitSussex! pic.twitter.com/bY9grroLiR — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) October 3, 2018

Harry en Meghan komen tijdens hun bezoek al snel in contact met een groep kinderen van Westbourne House School in Sussex, die een A-Z van Sussex voor het koninklijk paar heeft gemaakt. In dit boek staat alle belangrijke informatie over het plaatsje Sussex zodat de hertog en hertogin voortaan helemaal op de hoogte zijn. “Bedankt, dat zal nuttig zijn als we hier de volgende keer weer komen”, zegt Meghan lief, terwijl ze het boek in ontvangst neemt. “Dankjewel. Dat is heel cool.”

Watch: Meghan, Duchess of Sussex receiving the A-Z of Sussex from the kids from Westbourne House School. ‘That’s very cool,’ she says. @people #MeghanAndHarry #dukeandduchessofsussex #HarryandMeghan pic.twitter.com/LANCbrL8Av — Simon Perry (@SPerryPeoplemag) October 3, 2018

Ook prins Harry maakt indruk op de schoolkinderen. Als hij bij een groep kinderen staat, vertelt hij dat hun schooluniformen hem doen denken aan de tijd dat hij zelf nog naar school ging in Londen. De scholieren vinden het erg bijzonder dat ze oog in oog staan met de prins, maar wie het meest onder de indruk is is toch wel hun lerares.

Wanneer prins Harry vraagt of de leerlingen op een schooltrip zijn, roepen de kinderen allemaal door elkaar. Harry begint te lachen en vraagt wie hun docent is. “Oh mijn god, ik laat nooit meer los”, roept de lerares als de prins haar hand geeft. De prins moet opnieuw lachen en grapt: “Laat alsjeblieft los!”

Prince Harry on hilarious form as he finds out the kids from Westbourne House School are missing double Latin! And priceless scenes with their lovely and very excitable teacher Mrs Sleep – go Miss Sleep! #Chichester #dukeandduchessofsussex pic.twitter.com/jpYsgmuMsX — Rebecca English (@RE_DailyMail) October 3, 2018

De leerlingen vinden het leuk om de hertog en hertogin van Sussex te ontmoeten, maar zijn vooral blij dat ze hierdoor een dubbele les Latijn missen. Dat snapt Harry wel en geeft de leerlingen een high five. “I think that’s fantastic”, zegt de roodharige prins. “Maar onderwijs is belangrijk”, voegt hij nog wel snel even aan toe.

Bron: People.com. Beeld: ANP