Het was een ingrijpend en ook wel verrassend besluit, gezien het feit dat Harry de Windsors eerder omschreef als “de familie die Meghan nooit heeft gehad”. Het plan was ingegeven door de verslechterde relatie tussen Harry en prins William, de onbevredigende samenwerking met Buckingham Palace en het feit dat Meghan de dienende rol van een royal had onderschat.

En natuurlijk was daar de in hun ogen unfaire (lees: kritische) verslaggeving in de Engelse tabloids. De hertogin zag het zich niet levenslang doen. “Het is niet genoeg om iets gewoon te overleven, toch?” zei ze. “Dat is niet het doel van leven. Je moet ook gedijen.” En het stel meende daar in Amerika meer ruimte voor te hebben. “Het was geen gemakkelijke beslissing om te nemen”, aldus Harry. “Maar er was niet echt een andere optie.” Dus ruilden ze verplichtingen en ongekende privileges in voor vrijheid en onzekerheid, wat best een dappere beslissing was.

The Firm is boos en verdrietig

Het stel gaf verder aan “zich meer te willen richten op hun eigen activiteiten”, “een progressieve nieuwe rol binnen het koningshuis te willen vervullen” en “financieel onafhankelijk te willen worden”. Een soort parttime royals. Deze insteek wekte nogal wat vragen op, want hoe kun je “een progressieve nieuwe rol binnen het koningshuis vervullen” als je eruit stapt?

En hoe commercieel wilden ze zich uitbaten om financieel zelfstandig te worden? Op jaarbasis kosten de luxueuze manier van leven van het stel plus hun beveiliging miljoenen. De naaste familie was bovendien geschokt, boos en verdrietig over de Sussexit. Niet alleen omdat ze waardevol waren voor The Firm zoals de Windsors hun koningshuis noemen, maar ook omdat hun vertrek grote invloed zou hebben op de werklast van de achterblijvers.

Buckingham Palace mag dan zijn overvallen door het nieuws, Harry en Meghan waren al in april 2019 discreet bezig met hun vertrek uit de Britse eredivisie. Tijdens haar zwangerschaps- en bevallingsverlof werkte Meghan al in het diepste geheim samen met een klein bureau in webdesign in Toronto om het merk Sussex Royal online als website op te tuigen.

Het masterplan was in eerste instantie naar Canada (lid van het Britse Gemenebest) te verhuizen en van daaruit onder Amerikaans management geld te verdienen met bijvoorbeeld spreekbeurten en commerciële samenwerkingen (denk aan Harry als model voor een polomerk of kookboeken van Meghan). Zo wilden ze zichzelf bedruipen en via een stichting goede daden verrichten. Geadviseerd door vooral vrienden en kennissen van Meghan werd een businessplan gemaakt waarmee Harry en Meghan ‘Global Leaders’ zouden worden.

Britse belastingbetaler zegt: “No”

Opwinding alom. Er waren veel mensen die begrip konden opbrengen voor het feit dat de hertog en hertogin van Sussex hun eigen leven willen leiden. En dat ze niet eeuwig in de schaduw van Charles en Camilla en William en Kate willen staan. Bovendien hebben zowel Harry als Meghan het in zich om een publiek te kunnen boeien en willen ze zich graag nuttig maken, ook daar is niets mis mee.

Toch was er ook onbegrip. De Britten hebben emotioneel en financieel behoorlijk geïnvesteerd in Harry en Meghan, de sprookjesbruiloft en de miljoenenverbouwing van Frogmore Cottage – een deel van hen voelde zich bedrogen dat het stel dat botweg achter zich wilde laten.

Daarbij kwam de vraag over hun beveiliging, die miljoenen per jaar kost. De Britse belastingbetaler had weinig zin daarvoor op te draaien als het stel niet meer werkte voor het koningshuis en zich in Canada vestigde. Ook Canada liet meteen weten er niet voor te gaan betalen.

Parttime royal? De koningin dacht het niet

Het was het eerste deukje in het glanzende zelfbeeld van de Sussex’jes. Ze waren weliswaar welkom in Canada, maar ze hoefden niet te rekenen op de privileges waaraan ze waren gewend. Het getuigde verder van gezond zelfvertrouwen, grote naïviteit en weinig aandacht voor research dat Harry en Meghan meenden in hun nieuwe vrije leven hun titels te kunnen blijven gebruiken.

Ze gingen ervan uit Sussex Royal te kunnen inzetten. Dat is de naam waaronder ze een Instagram-account met miljoenen volgers hadden. Maar het gebruik van de term ‘royal’ is in Engeland niet alleen in de wet vastgelegd, het is voor leden van de koninklijke familie (en dat geldt voor alle royals) een faux pas om er op een of andere manier geld aan te verdienen. En dat waren de hertog en hertogin van Sussex wel van plan, de merknaam was vorig jaar al vastgelegd, gekoppeld aan een breed assortiment van licenties, van kleding tot boeken.

De Queen, toch al not amused over de manier waarop ze in januari voor het blok werd gezet door Harry’s mededeling, hield in samenspraak met Charles haar poot stijf. Je maakt deel uit van het Koninklijk Huis of niet, parttime royal zijn wanneer het even uitkomt, dat zag Hare Plichtgetrouwheid niet zitten. En er was ook geen sprake van dat het stel zou kunnen werken met willekeurig welke associatie rond het woord ‘royal’. De Sussex’jes reageerden zuur en mokten: “De koningin heeft niet het alleenrecht op het woord ‘royal’.”

Nu was er een nieuwe uitdaging. Zonder het onweerstaanbare patina dat het woord ‘royal’ nu eenmaal heeft. Als ‘Zeg maar Harry’ en ‘Meghan, voorheen actrice voor een tv-serie’ moeten ze hun ambities waar zien te maken. Vaststellen dat dit hun marktwaarde deed kelderen, is een understatement.

Domweg gelukkig in Canada

Toch zette het stel door en vestigde zich met Archie in Canada in villa Mille Fleurs. Dit is eigendom van een holding van een Londense advocaat met veel celebs en rijke Russen onder zijn cliënten, op Vancouver Island.

Van daaruit vloog Harry naar Florida voor zijn eerste sprekersklus (hij speechte over mentale gezondheid voor een gezelschap bankiers) en werkten de Sussex’jes aan een nieuw merk. H&M was al vergeven. Markle & Spencer was een goeie geweest (een beroemd warenhuis in Engeland heet Marks & Spencer). Maar het zou zomaar iets als ‘Sussex Official’ kunnen zijn, om alsnog de wereld mee te gaan veroveren. Verder maakten ze met Archie lange hikes in de omgeving en lieten ze via vrienden weten dat ze heel gelukkig waren en nog altijd voor 100% achter hun besluit stonden.

Het zit allemaal niet mee

En toen brak de pandemie uit, waardoor alles anders werd. Net voor de grenzen sloten, vlogen Harry en Meghan in het diepste geheim met een privéjet van de Amerikaanse magnaat Tyler Perry naar Los Angeles. Perry laat hen wonen in een enorm huis van hem in de gated community Beverly Ridge Estate, waar ze zich nu bezinnen op nieuwe plannen.

Het zit hen niet mee. Alles moet opnieuw juridisch worden vastgelegd. De nieuwe site staat nog niet live, de eerste voice-over die Meghan voor Disney insprak, haalde door de coronabeperkingen niet eens de bioscoop. Ze vergaten om de rechten op hun nieuwe stichting online te claimen zodat grappenmakers er met hun Archewellwebsite-adres vandoor gingen. Om het nog erger te maken, werden mensen die naar archewellfoundation.com surfen doorverwezen naar het liedje Gold Digger van Kanye West.

En dan zijn daar de paparazzi. Dankzij de Britse media-code in Engeland konden ze privé rustig over straat. Meghan ging gewoon naar een yogaclub en ze deden boodschappen bij Waitrose, de Britse AH. Nu hebben ze te maken met hordes paparazzi zodra ze zich buiten hun huidige gated community wagen. En in hun vorige leven konden ze terugvallen op de goed georganiseerde pr-machine van Buckingham Palace. Nu kunnen ze bij gebrek aan een eigen platform nog niet zelf hun ideeën naar buiten brengen. Dat gaat veelal via derden, zoals goede doelen waar ze nog bij betrokken zijn.

Intussen zit in Engeland iedereen, van kroonprins Charles tot gravin Sophie, zo’n beetje dagelijks voor de webcam – zelfs de sceptische prinses Anne doet mee – bekommerd te luisteren en volk en vaderland bemoedigend toe te spreken. Het is pijnlijk duidelijk dat de Windsors het credo ‘Keep Calm and Carry On’ moeiteloos hebben omarmd.

Het sprekerscircuit waarop de Sussex’jes hun hoop hadden gevestigd, ligt volledig stil. Reizen blijft voorlopig moeizaam, zodat de global leader-ambities vooralsnog weinig kans van slagen hebben. De rechtszaak die Meghan had aangespannen tegen Britse tabloids is door de rechter inmiddels zover uitgekleed dat het haar reputatie eerder kwaad dan goed doet. Het helpt niet dat de meeste mensen op dit moment wel wat anders aan het hoofd hebben dan aandacht schenken aan de idealistische ideeën van een buitengewoon bevoorrecht stel. Harry en Meghan kunnen nog altijd rekenen op een riante toelage van kroonprins Charles en zitten de lockdown uit in de eerder genoemde villa à 16,7 miljoen euro van Perry. Van daaruit videobellen ze af en toe met ‘het volk’, en ze doen sporadisch wat vrijwilligerswerk in de vorm van maaltijden rondbrengen bij de nooddruftigen van Beverly Hills.

Ligt in de schappen: een onthullend boek

Harry en Meghan hebben hun medewerking verleend aan Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family. Dat is een biografie die ‘het ware verhaal’ zal vertellen over hun leven als royals en hun besluit om uit die wereld te stappen. Een van de schrijvers, Omid Scobie, is hun grootste fan, dus daar valt geen kritische noot van te verwachten. Afgaand op het taalgebruik in het persbericht heeft Meghan vlijtig meegeschreven: het is vermoedelijk niet ‘het ware verhaal’, maar de waarheid volgens de hertogin, een uitstekende marketingmanager en vermaard controlfreak, die precies weet wat ze wil en graag alles in eigen hand houdt.

Het is zowel haar grote kracht als haar grote zwakte. Meghan is een slimme, sterke vrouw die al haar hele leven haar eigen visie volgt. Ze is in staat radicaal te breken met familie, vrienden, collega’s en partners als ze niet meer in haar straatje passen. Het zal haar niet veel moeite hebben gekost om een lieve, doelloze en tikje zwakke prins in te pakken.

Hij was meteen en is nog steeds idolaat van haar. Het was een makkie om hem te isoleren van zijn vrienden, familie en alles wat hij kent en hem te verleiden het grote avontuur als vrije vogel aan te gaan. Niemand heeft Harry ooit horen zeggen dat hij voor zichzelf zou willen beginnen. Je kunt ervan uitgaan dat dit op initiatief van haar is gebeurd. Moeten we bezorgd zijn over Harry’s lot mocht ze tot de conclusie komen dat hij niet langer in haar plannen past?

De paleisdeur staat op een kier

Het is te hopen dat het zover niet zal komen. De Sussex’jes hebben tot april 2021 een ‘overgangsfase’ zoals Buckingham Palace het eufemistisch noemt. Zie het als een proefperiode of Harry en Meghan het gaan redden. De paleisdeur staat nog op een kier om terug te keren in de schoot van de familie als fulltime royals. Al zou daar vermoedelijk wel enige trots voor moeten worden ingeslikt.

Het gaat erom spannen of ze binnen de steeds veranderende coronabeperkingen in staat zijn iets voor zichzelf op te bouwen. Onmogelijk is het niet. Harry blijft een leuke, amicale prins. Zijn vrouw heeft beslist nog altijd de Markle Sparkle die van haar de global influencer kan maken die ze graag wil zijn. Voor ze Harry leerde kennen, onderhield ze een bloeiend Instagram-account en lifestyleblog The Tig. Een nieuw lifestyleplatform à la GOOP van Gwyneth Paltrow zou weleens de perfecte optie kunnen zijn om mensen te kunnen bereiken en een inkomen te genereren.

Weemoed naar de Windsors?

De Sussexit heeft dus nog best kans van slagen, al blijft het wel opletten voor het stel. Hoe langer ze uit Engeland weg zijn, hoe meer de belangstelling daar opdroogt en hoe meer de associatie met de Windsors verdampt. Daar moeten ze het, zonder merknaam ‘Sussex Royal’ of gebruik van hun titels, toch van hebben om relevant te zijn op de manier die ze voor ogen hebben. Gewone mensen zonder titels worden niet uitgenodigd voor, pakweg, het World Economic Forum in Davos of een VN-project. Daarbij komt dat al die gulle rijkaards die hen nu helpen met huizen en privéjets uiteindelijk eens iets terug zullen willen. De meter loopt altijd, het zal een uitdaging worden daar chic mee om te gaan.

De vraag is verder of de door en door Britse Harry kan aarden in Los Angeles. De vraag is ook of Meghan haar hand niet heeft overspeeld. Zullen ze populair genoeg zijn om zonder de link met de bekendste royal eredivisie ooit een rol op het wereldtoneel te spelen? De tijd zal het leren of ze er een succes van kunnen maken of dat het toch weemoed naar de Windsors wordt.

Tekst: Ella Vermeulen. Beeld: Brunopress.