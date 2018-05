De kans is groot dat Harry en Meghan in 2020 naar Nederland komen

Prins Harry en Meghan Markle gaan Nederland met een bezoekje verblijden. En naar verluidt gebeurt dat al over twee jaar.

Dit bevestigen bronnen tegenover het NOS.

Invictus Games

In 2020 komen namelijk de Invictus Games naar Nederland. Een internationaal sportevenement op initiatief van prins Harry, waarbij militairen die in dienst (ernstig) gewond zijn geraakt worden vereerd. Het hele gebeuren duurt een week. Dus boek je hotel maar vast in Den Haag en Rotterdam, waar de spelen zullen neerstrijken.

Meghan Markle

Meghan verscheen bij de laatste Invictus Games in mei aan Harry’s zijde. Toen werd het sporttoernooi in Toronto, Canada gehouden. De verwachting is dan ook dat de hertogin ook mee zal komen naar Nederland. Maar hier is nog niks over bevestigd, net als wanneer de spelen dan precies plaats zullen vinden.

Bron: NOS. Beeld: ANP

