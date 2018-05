Harry en Meghan geven drie officiële foto’s van hun bruiloft vrij

Prins Harry en Meghan Markle hebben iets liefs gedaan: ze hebben alle bloemen van hun bruiloft aan een verzorgingstehuis gegeven.

En omdat ze iedereen alsnog wat extra willen bedanken voor alle hulp en alle positieve aandacht, geven ze drie officiële foto’s vrij van hun grote dag.

Even lachen naar het vogeltje

De boodschap bij de foto’s luidt: ‘Ze (Harry en Meghan) zijn dankbaar dat zij hun dag hebben mogen delen met de vele mensen in Windsor, en zij die hebben gekeken op televisie in Groot-Brittannië, het Gemenebest en in de rest van de wereld.’ Het leuke is dat ze ook even poseren met al hun bruidskinderen, onder wie prins George en prinses Charlotte, hun neefje en nichtje.

Ook de Queen ontbreekt niet op een andere bijzondere foto, die zeker weten de geschiedenisboeken in gaat. Want hoe leuk is dit plaatje, waar ook Kate en William blij op lachen?

Kensington Palace deelt drie officiële foto’s van de bruiloft. ‘Ze (Harry en Meghan) zijn dankbaar dat zij hun dag hebben mogen delen met de vele mensen in Windsor, en zij die hebben gekeken op televisie in Groot-Brittannië, het Gemenebest en in de rest van de wereld.’ pic.twitter.com/kTuACbhjEp — Blauw Bloed (@BlauwBloedtv) 21 mei 2018

