Harry en Meghan hadden duidelijk géén zin om te poseren voor déze foto

Harry en Meghan worden op de voet gevolgd door Britse en internationale media. Waar ze ook gaan of staan, overal staan camera’s klaar om hun doen en laten vast te leggen.

Dat kan soms knap vermoeiend zijn. Zeker in de wat lastigere situaties. Zo had het stel deze week absoluut geen zin om te poseren voor een foto.

Nu eventjes niet

Ze waren op het evenement WellChild Awards waar ze praatten met meerder ernstig zieke kinderen. Zo ook met een ziek jongetje, dat bovendien erg cameraschuw was. Toch moest de pers daar ook een foto van maken, tot ongenoegen van de hertog en hertogin van Sussex. Ze stelden het jongetje gerust en zeiden dat ook zij niet altijd houden van op de foto moeten.

De moeder van het jongetje heeft gereageerd op de ontmoeting tussen haar zoon en Harry en Meghan. “Ze waren zo lief,” vertelde de moeder van het vierjarige jongetje aan het tijdschrift Cosmopolitan. “Ze wisten dat hij schrik had van de camera’s en daarop vertelden ze hem dat ze er zelf ook geen fans van waren. Meghan Markle en Prins Harry slaagden er ook in om hem met hun lieve complimentjes af te leiden. Mijn zoon zal dit nooit meer vergeten, ook al is hij slechts vier.”

De uiteindelijke foto wordt gedeeld op social media:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Nieuwsblad. Beeld: Instagram