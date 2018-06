Harry en Meghan hebben echt hele schattige gelukswensen ontvangen

Prins Harry en Meghan Markle hebben een kleine maand geleden elkaar het jawoord geven. Vele fans hebben een kaartje of cadeau gestuurd om het pasgetrouwde stel te feliciteren en ze veel geluk te wensen.

En daar zitten een paar hele schattige tekeningen bij.

Dozen vol

Het was een drukke koninklijke maand. Op Instagram deelt Kensington Palace dat ze in één maand tijd maar liefst 36.000 brieven, kaarten en cadeaus hebben mogen ontvangen. “Dank jullie wel voor de prachtige kaarten en brieven voor de verjaardag van prinses Charlotte, de geboorte van prins Louis en de bruiloft van de hertog en hertogin van Sussex”, schrijven ze bij het plaatje.

Driedubbel feest

Op 23 april is prins Louis, het derde kindje van prins William en Kate, geboren. Zijn zusje, prinses Charlotte, was woensdag 2 mei jarig. En of dat nog niet genoeg was vond het huwelijk van prins Harry en Meghan plaats op zaterdag 19 mei. Het Britse koninklijk huis heeft daarom deze maand dozen vol kaarten en cadeautjes ontvangen.

Schattig

De opvallendste brief op de foto van Kensingston Palace is de prachtige tekening van het pasgetrouwde stel. De maker heeft goed zijn of haar best gedaan, want het is dankzij de rooie haren van de prins en de prachtige donkere lokken en tiara van de prinses duidelijk te ze zien dat het over Harry en Meghan gaat. Erg schattig!

