Morgen Harry en Meghan op tv zien? Dít is het schema van de bruiloft

Nog één nachtje slapen, en dan kunnen we getuige zijn van hét huwelijk van het jaar: de royal wedding van prins Harry en Meghan Markle. Wil jij ook geen moment missen van deze feestelijke gebeurtenis? Dan komt dit handige draaiboek goed van pas!

Bekijk hier waar en wanneer de belangrijkste gebeurtenissen zullen plaatsvinden.

10.00 uur

Voor hun huwelijk hebben Harry en Meghan maar liefst 2.640 Britse burgers uitgenodigd, waaronder medewerkers van goede doelen die Harry en William steunen, 100 leerlingen van twee plaatselijke scholen, 610 leden van de gemeenschap van Windsor Castle en stafleden van het Britse koningshuis. 1.200 van hen zullen morgen om 10.00 uur Nederlandse tijd verwelkomd worden op het kasteel van Windsor.

10.30 uur

De 600 gasten die de ceremonie in St. George’s Chapel op het terrein van Windsor Castle mogen bijwonen, zullen om 09.30 uur (Engelse tijd) per bus arriveren.

The wedding service will begin at 12noon at St George’s Chapel. The Dean of Windsor will conduct the service and The Archbishop of Canterbury will officiate as the couple make their vows. pic.twitter.com/dTS56fy22c — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 12 februari 2018

12.20

Rond dit tijdstip zal de koninklijke familie per auto of per voet arriveren. Broers Harry en William – die samen de nacht hebben doorgebracht in het Coworth Park-hotel in Windsor – zullen naar de St. George’s Chapel wandelen. Rond diezelfde tijd zullen Meghan en haar moeder Doria Ragland het Cliveden House-hotel in Windsor verlaten, waar ze samen de nacht hebben doorgebracht. De twee zullen in een auto naar Windsor Castle worden gebracht.

Voordat Meghan door haar schoonvader, prins Charles, naar het altaar zal worden begeleid, zal ze eerst haar 10 bruidsjonkers en -meisjes ontmoeten op de trappen van St. George’s Chapel.

13.00 uur

De ceremonie, die een uur duurt, zal van start gaan in St. George’s Chapel met een voorwoord van Michael Bruce Curry, een bisschop uit Chicago die speciaal voor Harry en Meghan naar Groot-Brittannië is afgereisd. De aartsbisschop van Canterbury, Justin Welby, zal het huwelijk voltrekken.

Prince Harry and Ms. Meghan Markle have asked that The Most Reverend Michael Bruce Curry, the 27th Presiding Bishop and Primate of The Episcopal Church, give the address at their wedding : https://t.co/a14L7JGcAd #RoyalWedding pic.twitter.com/njqCaN55Gr — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 12 mei 2018

14.00 uur

Zodra de ceremonie is afgelopen, zal het kersverse echtpaar de kerk verlaten en richting het klooster gaan voor een ontmoeting met de eregasten. Na deze ontmoeting worden de twee zo’n 25 minuten lang in een koets rondgereden door de straten van Windsor. Ondertussen wandelen de gasten van de kerk naar St. George’s Hall, waar ze een lunch aangeboden krijgen van Harry’s grootmoeder, Queen Elizabeth.

Later op de dag

Na de lunch hebben Harry en Meghan een afspraak met Alexi Lubomirski, dezelfde fotograaf die hun verlovingsfoto’s maakte. Later op de dag worden er nog zo’n 200 gasten verwacht in het Frogmore House, voor de avondreceptie op uitnodiging van Harry’s vader, prins Charles. Als we de geruchten mogen geloven, dan hebben Harry en Meghan om een avondfeest met tiki-thema gevraagd, inclusief foodtrucks, bier én tropische cocktails. Van dit laatste hoef je echter geen beelden te verwachten, aangezien er geen persfotografen worden toegelaten op het avondfeest.

Bron: Flair.be. Beeld: Getty

