Harry en Meghan tekenen voor eigen realityshow op Netflix

Prins Harry (36) en Meghan Markle (38) hebben hun eigen realityshow aangekondigd. 3 maanden lang zullen ze constant achtervolgd worden door camera’s. Velen noemen de actie hypocriet na hun gevecht voor privacy.

Aanvankelijk werd er gedacht dat hun deal met Netflix, die goed is voor 150 miljoen dollar, alleen betekende dat de Sussexen documentaires, films en series voor kinderen zouden gaan maken. Maar Harry en Meghan hebben getekend voor hun eigen realityprogramma waarin ze hun privéleven laten zien, zo blijkt. Iets waar de Britse media massaal over valt: het koppel beweert namelijk dat een gebrek aan privacy de reden was voor hun vertrek uit de monarchie.

“Ze maakten de Britse media zwart en deden alsof ze van ons moesten wegvluchten”, reageert Ingrid Seward, hoofdredactrice van het Britse blad Majesty Magazine. “Nu beginnen ze een realityshow. Dit is exact waarvan ze zeiden dat ze het niét gingen doen.”

De echte Meghan

Volgens een vriend van het koppel willen Harry en Meghan enkel dat kijkers ‘de échte Meghan’ zien. “Tot nu toe krijgt ze namelijk heel wat kritiek te verduren”, vertelt de vriend aan The Sun. “Ze doen dit op hun eigen voorwaarden. Uiteindelijk willen ze gewoon dat hun stem gehoord wordt.” Het is nog niet bekend of de cameraploeg ook bij de royals thuis mag filmen.