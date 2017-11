Harry en Meghan maken bekend waar én wanneer ze trouwen

Zojuist heeft het Britse koninklijk huis bekend gemaakt dat prins Harry en Meghan Markle in mei 2018 gaan trouwen op Windsor Castle. En koningin Elizabeth is erbij.

Het verloofde stel gaat in mei trouwen in de St George kapel van Windsor Castle omdat het een plek is die “hen nauw aan het hart ligt”.

Slechts 6 maanden na de aankondiging van hun verloving zal het stel elkaar het ja-woord geven.

Koninklijke familie betaalt

In tegenstelling tot eerdere berichten heeft het paleis laten weten dat de Queen wél bij de bruiloft aanwezig zal zijn. Omdat Harry en Meghan op Windsor Castle trouwen, kunnen koningin Elizabeth en prins Philip er makkelijk naartoe. Dé bruiloft van 2018 zal ook betaald worden door de koninklijke familie.

Ouders Meghan

De gescheiden ouders van de Amerikaanse actrice krijgen een aandeel in de ceremonie. Het is alleen nog niet bekend of Meghans vader haar weg zal geven.

Gedoopt

Waarschijnlijk zal Meghan de Britse nationaliteit aannemen en ze zal gedoopt moeten worden vóór de lentebruiloft.

Baby

Door voor de maand mei te kiezen, zit het verliefde koppel prins William en Kate niet in de weg. Hun derde kind wordt namelijk in april verwacht.

