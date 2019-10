Om déze reden blijven Harry en Meghan een tijdje uit de publiciteit

Prins Harry en z’n vrouw Meghan Markle zijn van plan een tijdje uit de publiciteit te blijven. Ze willen wat meer tijd voor het gezin nu ze baby Archie hebben.

Vanaf halverwege november willen ze 6 weken pauze nemen van hun koninklijke taken. Het koppel wil even afstand nemen van alles en genieten van hun zoontje Archie.

Eerste kerst

Tijdens hun vakantie gaan ze waarschijnlijk naar de Verenigde Staten om bij Meghan’s moeder Doria Ragland in Los Angeles langs te gaan. De kans is groot dat ze wel weer voor de kerst terugvliegen naar Verenigd Koninkrijk om de eerste kerst met baby Archie door te brengen met de rest van de koninklijke familie in Sandringham.

Spotlights

Prins Harry en Meghan zijn open over de druk die ze voelen als gevolg van de toegenomen publiciteit en media-aandacht. Zowel Harry als Meghan krijgen continu kritiek op wat ze doen of zeggen. In de docuspecial Harry & Meghan: An African Journey geeft de hertogin van Sussex toe dat ze het zwaar heeft met haar leven in de spotlights.

Kapotmaken

“Toen ik mijn vrienden vertelde over Harry waren ze erg blij voor mij. Maar van mijn Britse vrienden kreeg ik een waarschuwing: ‘Doe het niet, de pers zal je kapotmaken'”, aldus Meghan. En dat is inderdaad het geval. De pers ging zelfs zo ver, dat ze samen met Harry een Britse krant heeft aangeklaagd vanwege de publicatie een privébrief.

Oneerlijk

“Ik wist dat het niet makkelijk zou zijn, maar ik dacht dat het er eerlijk aan toe zou gaan”, zegt Meghan in de docuspecial. “Als ik iets verkeerd had gedaan, zou ik de eerste zijn die m’n excuses zou aanbieden. Maar als mensen dingen zeggen die gewoon niet waar zijn en ze nog publiceren terwijl ze weten dat het niet waar is, ik ken niemand ter wereld die dat oké zou vinden. Dat is toch anders dan onder een vergrootglas liggen.”

De documentaire Harry & Meghan: An African Journey is maandag 21 oktober om 21.30 uur te zien op RTL 4.

Bron: Hello Magazine. Beeld: ANP