Prins Harry en Meghan Markle verhuizen naar dít prachtige huis

Harry en Meghan hebben er even op moeten wachten, maar hun nieuwe huis is zo goed als af. Ze hoeven dus nog maar even af te tellen voor ze hun intrek mogen doen in een prachtig stulpje naast het huis van, jawel: Kate Middelton en prins William.

Je zou verwachten dat Harry en Meghan na hun bruiloft hun intrek deden in een prachtig groot paleis, maar niets is minder waar: het paar heeft tot nu in een bescheiden huisje met twee slaapkamers in Nottingham Cottage gewoond.

Steigers

Nu zullen ze er maar liefst negentien slaapkamers op vooruit gaan. Het huis heeft geruime tijd in de steigers gestaan wegens renovatie. Een paar maanden en 1,4 miljoen pond verder, zijn volgens de Daily Mail de renovatiewerkzaamheden zo goed als klaar. En dat zou betekenen dat ze zich klaar kunnen maken voor de verhuizing.

Appartement

Het huis staat ook wel bekend als Apartment 1 aan de westzijde van het paleis. Buren William en Kate wonen in Apartement 1A. Ze hebben aangrenzende deuren, wat betekent dat ze elkaar kunnen opzoeken zónder naar buiten te hoeven. Op het terrein van Kensington Palace woont ook nog een reeks andere Britse royals. Zo zijn prinses Eugenie en haar verloofde Jack Brooksbank er ook kortgeleden naartoe verhuisd.

Hoe de joekels van een huizen aan de naam ‘appartement’ komen, is voor ons niet helemaal duidelijk. Want kijk dan toch:

Harry and Meghan can move into their Kensington Palace apartment after £1.4 million renovation https://t.co/tvhYaDeiEN pic.twitter.com/KKTRv6Wmfn — HabariTimes.online (@HabariTimes) 5 oktober 2018

Dit bericht bekijken op Instagram #kensingtonpalace #apartment1 #thesussexes Een bericht gedeeld door PETRUS (@petruswills) op 15 Jun 2018 om 1:48 (PDT)

Prince Harry and Meghan Markle are reportedly moving to new apartments in the palace they share with 13 other royals — here’s a breakdown of their lavish quarters https://t.co/R7mFjV4UYg pic.twitter.com/EUCaeWafNq — Shirley Williams (@ShirleyW5) 8 oktober 2018

Het is overigens niet de eerste keer dat er druk gespeculeerd wordt dat Harry en Meghan gaan verhuizen naar Apartment 1. Voor de bruiloft in mei, berichtte House Beautiful UK al dat Harry en Meghan er direct heen zouden verhuizen. Het is nog even afwachten, maar Daily Mail lijkt er in ieder geval aardig zeker van te zijn dit keer.

Bron: telegraaf.nl. Beeld: ANP