Dit is waarom Harry en Meghan niet naar de verjaardag van prins Charles gaan

Prins Charles wordt binnenkort 70 jaar en zijn vrouw Camilla geeft daarom een groot feest. Harry en Meghan zijn er alleen níet bij.

Het feest wordt gehouden in Buckingham Palace. Toch ontbreken er twee belangrijke gasten: de zoon van de prins zelf kan namelijk niet. Harry en Meghan zitten dan in het buitenland.

Ze worden namelijk half oktober verwacht in Australië, voor een officieel bezoek. Niet zomaar een land dat in de buurt is van Engeland, nee. Ze bezoeken naast Australië ook nog het eiland Fiji. Dat ze er niet bij zijn, hebben ze uiteraard niet zo gepland. Camilla organiseert namelijk op 25 oktober, drie weken voor Charles’ echte zeventigste verjaardag, het feestje. Daar heeft het stel natuurlijk geen rekening mee gehouden.

Harry en Meghan zijn wel thuis op zijn echte verjaardag, op 14 november. William en Kate zullen wel bij het speciale feestje in oktober aanwezig zijn. Het wordt een avond vol muziek, opera en ballet.

Bron: Nieuwsblad. Beeld: ANP