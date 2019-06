Harry en Meghan kondigen eerste verre reis na geboorte Archie aan

Nog geen twee maanden na de geboorte van hun eerste zoontje Archie zijn prins Harry en Meghan Markle alweer bezig met hun gezamenlijke werkschema voor de komende maanden. Meghan geniet nu nog van haar verlof, maar over een aantal maanden staat er al een grote reis op het programma.

Woensdag is bekendgemaakt dat prins Harry en Meghan in de herfst van dit jaar een bezoek brengen aan Zuid-Afrika. Dit wordt geen wekenlang bezoek, maar een kort bezoek aan het land van een aantal dagen. Eerder werd al gesproken over een reis door verschillende landen in Afrika die enkele maanden zou gaan duren, maar dat is nooit bevestigd. Ook is niet bekend of baby Archie met zijn ouders mee op reis gaat.

Eerbetoon

Deze trip naar Afrika lijkt opnieuw een eerbetoon van prins Harry aan zijn moeder. Prinses Diana heeft zich altijd ingezet voor goede doelen, waaronder veel projecten in Afrika. Haar strijd tegen landmijnen is een van haar bekendste projecten.

Pleitbezorger

”Ze was een pleitbezorger voor al diegenen die haar stem nodig hadden: mensen die stierven aan aids in Oost-Londen, verbannen mensen met lepra in India, of het tienermeisje dat haar been had verloren door een landmijn in Angola. Ze wist dat ze in de spotlights stond, en wist daar gebruik van te maken om de aandacht te vestigen op mensen die door anderen werden vergeten of genegeerd”, zei Harry daar eerder over op een bijeenkomst van een van de goede doelen. Nu lijkt hij zelf ook zijn steentje te willen bijdragen. Wanneer het bezoek precies plaats gaat vinden, is nog niet bekend.

