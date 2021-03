‘Harry en Meghan hadden in hun villa al 2 keer last van een indringer’

Komt er binnenkort iemand op visite? Of wil je je partner verrassen en verwennen? Met deze super smeuïge chocoladetaart steel jij gegarandeerd de show.

Het is eigenlijk een mix tussen chocolademousse, -cake en taart. Eén ding is in ieder geval zeker: je hebt nog nooit een cake gemaakt die zo’n rijke chocoladesmaak heeft.

Advertentie

Ingrediënten

225 gram ongezouten boter

500 gram pure chocolade

7 grote eieren op kamertemperatuur

100 gram kristalsuiker

Zo maak je ‘m

1. Verwarm je oven voor op 150 graden Celsius.

2. Snijd de boter in blokken en breek de chocolade in stukjes. Doe alles in een kom en laat het dertig seconden smelten in de magnetron. Laat de gesmolten chocolade daarna even afkoelen.

3. Doe de eieren samen met de suiker in een aparte kom en mix het geheel zo’n tien minuten tot een luchtig beslag.

4. Voeg dan de helft van gesmolten chocolade toe en roer het goed door elkaar. Mix daarna de overige helft van de chocolade erdoorheen en blijf mixen tot je een luchtig beslag krijgt.

5. Bekleed nu de springvorm met bakpapier en vouw daarna een dikke laag aluminiumfolie om de buitenkant van de springvorm, zodat bodem en een klein deel van de zijkant door de folie wordt bedekt.

6. Vul vervolgens de springvorm met het chocoladebeslag en zet de taart in een grotere ovenschaal. Vul deze ovenschaal met een laagje kokend water, zodat je de cake ‘au bain-marie’ in de oven kunt bakken.

7. Bak de chocoladetaart in 30 à 35 minuten gaar. De taart is gaar als de randen stevig zijn, maar de binnenkant er lekker smeuïg uitziet. Laat de cake volledig afkoelen in de vorm en zet ‘m dan een nachtje in de koelkast. Smakelijk!

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Fitwaffle Kitchen (@fitwafflekitchen)

Zo ‘rol’ je chocolade in perfect gelijke stukjes:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Instagram. Beeld: Getty Images