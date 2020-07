Vrienden Harry en Meghan vertellen: “De vonk sloeg meteen over”

Fans van Harry en Meghan kunnen hun geluk niet op: binnenkort is vrijwel alles wat je wilde weten over hun (liefdes)leven te lezen in de biografie ‘Finding Freedom’. Z0 vertellen vrienden van het stel hierin dat de vonk tussen de twee meteen oversloeg.

Advertentie

Eerste date

In het boek is te lezen dat Harry en Meghan hun eerste date in Londen hadden en dat ze compleet overrompeld waren door elkaar. Van zoenen kwam het nog niet tijdens dit eerste afspraakje, maar een tweede date hadden ze al snel gepland. Dat gebeurde de dag na de eerste date zelfs al, zo is in het boek te lezen.

Johannesburg