Harry Potter-fans opgelet: er komen 4 nieuwe boeken aan!

J.K. Rowling, de schrijfster van de populaire Harry Potter-reeks, heeft leuk nieuws voor haar fans: Rowling brengt namelijk binnenkort 4 nieuwe boeken uit.

Op de website van uitgever Pottermore is te lezen dat het om korte e-books zal gaan.

Advertentie

Releasedatum

De 4 nieuwe boeken hebben hetzelfde thema, namelijk lessen op tovenaarsschool Hogwarts. De eerste 2 titels die worden uitgebracht zijn Harry Potter: A Journey Through Charms and Defence Against the Dark Arts en Harry Potter: A Journey Through Potions and Herbology. Pottermore laat weten dat fans die boeken vanaf 27 juni kunnen aanschaffen. Op een later tijdstip volgen nog Harry Potter: A Journey Through Divination and Astronomy en Harry Potter: A Journey Through Care of Magical Creatures.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Nu.nl. Beeld: ANP