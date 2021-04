Harry en William lopen niet naast elkaar tijdens begrafenis van prins Philip

Wouke van Scherrenburg (74) is oud-politiek verslaggever en nog steeds actief op radio, televisie en vooral op Twitter. Haar stem wordt in de politiek nog steeds hoog gewaardeerd, juist omdat ze het belang van gewone mensen nooit uit het oog verliest.

Informateur Herman Tjeenk Willink heeft de politici deze week op de reservebank gezet. Hij besteedde zijn tijd aan de maatschappij. Zoals aan de nationale ombudsman en de baas van het Sociaal Cultureel Planbureau Kim Putters. Mannen die vanuit hun functie weten waar het vooral aan schort in dit “ontzettend gave land” dixit Rutte. Niet echt verrassend dus dat beide genodigde gasten de grote Tjeenk meldden dat als eerste het vertrouwen van ons burgers in de overheid moet worden hersteld. En daar stond de olifant in de informatiekamer van Tjeenk W.

Want ga er maar aan staan, het vertrouwen herstellen. Het is bekend dat mensen die de overheid wantrouwen, hun geloof in de instituties hebben verloren, zijn uitgeweken naar de ultrarechtse partijen. In de hoop op verlossing, het Messiassyndroom, of uit protest. Die verkiezingen waren in maart en na een jaar corona en gekluns, na het toeslagenschandaal, leken veel kiezers gezien hun stemgedrag er altijd nog vertrouwen in te hebben. Maar inmiddels is het meer dan verontrustend dat sindsdien steeds meer mensen hun vertrouwen in de overheid kwijtraken.

Van de fouten uit het verleden lijkt namelijk weinig geleerd. De IND is veranderd in een club die vooral als doel heeft de hier gearriveerde vluchteling het leven tot in tig keer hoger beroep zuur/onmogelijk te maken. De Belastingdienst, ja die van het toeslagenschandaal, heeft opnieuw een groep mensen opgezadeld met onbetaalbare naheffingen. Een grote groep burgers beseft inmiddels dat een koophuis nooit binnen hun bereik zal liggen en zij levenslang of op eindeloze wachtlijsten staan of bizar hoge huren moeten betalen.

Ruim een miljard

En corona? Moeten we het na het echec van alleen al deze week nog over hebben? Over een GGD in Limburg die het pardoes werd verboden de restjes vaccin in de armen van kwetsbare mensen te spuiten en die toch echt in de arm van een collega op kantoor moeten prikken? Over de proef met toegangstesten waarvoor een ex-generaal is ingevlogen en die gezellig met ruim een miljard mag strooien? Een bedrag waarmee je Pfizervaccins voor het hele land kunt inslaan. Overal die slimmeriken die een evenement met zelfs 10.000 bezoekers onder de noemer Fieldlab mogen regelen terwijl de besmettingen de pan uitrijzen, de gruwelijke Braziliaanse variant oprukt en de reguliere zorg steeds verder wordt afgeschaald?

In mijn app lees ik steeds meer berichtjes met ‘Ik ben het zo moe’. Boosheid over het flipflopbeleid lijkt stukgeslagen door hopeloosheid. Ik lijd er zelf ook aan, aan dat gevoel van hopeloosheid. En daarmee aan een deprimerend verlies aan vertrouwen in de overheid. Voor het eerst in mijn leven. Het is daarom de hoogste tijd om m’n eigen mini Fieldlab te regelen. Een paar dagen uitwaaien, op een Zeeuws strand in een troostende zon. Niet getest, maar wel met prik nummer één in de arm. En FFP2–mondkapjes.

Tekst: Wouke van Scherrenburg. Beeld: privé