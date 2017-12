Hart baby groeit buiten lichaam maar toch overleeft ze de bevalling

Dat de wonderen de wereld nog niet uit zijn blijkt uit het bijzondere verhaal van de kleine Vanellope. Het meisje werd geboren met haar hart buiten haar lichaam. Wonder boven wonder overleefde ze de bevalling.

Vanellope Hope Wilkins zou eigenlijk op of rond kerstavond geboren worden, maar kwam op 22 november al wat eerder ter wereld met een keizersnede. 9 weken daarvoor ontdekte de arts op een scan dat haar hart en maag buiten haar lichaam groeide. Dat komt vaker voor, maar artsen zeggen dat ze nog niet eerder in Engeland hebben meegemaakt dat een kindje het met deze aandoening overleeft. Baby’s met deze aandoening hebben maar 10% kans om te overleven.

Ademen

Toen de moeder van het meisje voor het eerste hoorde wat er met haar kindje aan de hand is, raakte ze in paniek. “Ik voelde me echt een tijdje niet goed doordat ik wist dat er een kans zou zijn dat ik mijn meisje nooit zou zien of horen. Toen ze geboren werd en ik haar hoorde huilen, was dat een grote opluchting.” De eerste 10 minuten na haar geboorte waren cruciaal omdat het meisje zelf moest kunnen ademen. Na 20 minuten huilde het meisje nog steeds en dat was voor haar ouders het moment waarop ze wisten dat ze het zou overleven.

Operaties

Toen het meisje nog geen uur oud was, onderging ze al haar eerste operatie. In totaal moest het meisje 3 keer geopereerd worden om haar hartje weer in haar lichaam te plaatsen. Dat overleefde ze doordat haar hart gezond is, wat bij baby’s met deze aandoening vaak niet zo is. Het meisje zal in de toekomst nog een aantal keer geopereerd moeten worden en het blijft altijd spannend, maar voor nu ziet het er goed uit voor het meisje.

The baby girl born with her heart outside her body. She's doing well thanks to the staff at Glenfield Hospital in Leicester. Lots of Lincolnshire parents can tell you just how fab they are! https://t.co/BtZIYbpC2B pic.twitter.com/0dPUJ9pknO — BBC Radio Lincolnshire (@BBCRadioLincs) 13 december 2017

A miracle baby, born with her heart outside of her body, is thought to be the first in the UK to survive an operation to fix it. 💓 pic.twitter.com/52Jsy1psGE — BBC Breakfast (@BBCBreakfast) 13 december 2017



Bron: Metro.co.uk. Beeld: Twitter.