De Dag Nadat - Ik mijn hart openstelde voor een vrouw

Hier kun je lezen hoe het verder ging met Barbara (45) nadat zij haar hart openstelde voor een vrouw. “Het enige dat ik heb gedaan is voor de vólle 100 procent mijn hart volgen.”

Hoe gaat het nu?

Barbara (45): “We hebben gewacht tot Sandra’s dochter examen had gedaan en de uitslag had gekregen, voordat we iedereen het goede nieuws zouden vertellen. Ze was gelukkig in één keer geslaagd, dus we hoefden niet lang meer te wachten.

Voor de diploma-uitreiking hebben we het haar dochter overigens wel verteld. Ze reageerde super positief. Sterker nog, ze was niet eens verrast. Ze had het allang door, maar was heel blij voor ons dat we er nu voor uit durven te komen.

Nadat Sandra’s dochter haar diploma op zak had, hebben we het de rest van de wereld verteld. We hebben hier bewust mee gewacht, zodat er geen rare situaties zouden ontstaan. Iedereen reageerde heel leuk, wat heel fijn was. Maar eigenlijk hadden we ook niet anders verwacht. Inmiddels heb ik mijn huis verkocht en wonen we officieel samen. Er zijn zelfs plannen om te gaan trouwen, maar wegens familieomstandigheden kan dat nu nog niet. Toch wilden we graag het een en het ander geregeld hebben voor elkaar, dus zijn we vorige maand officieel geregistreerde partners geworden.

Reacties

Er heeft niemand gek of negatief gereageerd. Maar dat zou ik ook raar vinden, want wat is nu het verschil? Niemand zou raar opkijken als Sandra een man was, maar waarom wel als ze vrouw is? Ik merk aan mezelf wel dat je je in bepaalde gezelschappen lijkt te moeten verantwoorden, omdat je deel uitmaakt van een vrouwenstel. Soms vind ik dat lastig. Ik wil namelijk geen stempel op mijn hoofd, noch in een hokje geplaatst worden. Dat dat soms wel gebeurt, irriteert me. Echt, het enige wat ik heb gedaan is voor de vólle 100% mijn hart volgen. Dat zouden meer mensen moeten doen.”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Interview: Demi Schoenmakers. Beeld: iStock.