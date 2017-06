De enorme brand in de Britse flat de Grenfell Tower is gedoofd, en er wordt steeds meer bekend over het dodenaantal, de gewonden en het lot van de ruim zeshonderd mensen die in het flatgebouw woonden. Zo ook het verhaal van een Italiaans stel, dat op 23e verdieping van het gebouw woonde.

Ongeveer 3 maanden geleden vertrokken de Italiaanse Gloria Trevisan en Marco Gottardi richting de Britse hoofdstad. Het stel was net afgestudeerd en wilde aan de slag in Londen als architect. Uiteindelijk kwamen ze tijdens hun huizenjacht terecht bij de Grenfell Tower, en het uitzicht vanaf de 23e verdieping won hun hart.

Toen de brand uitbrak in de torenhoge flat, werd het de twee al snel duidelijk dat ze het waarschijnlijk niet zouden overleven. Ze zaten in de val en er was geen mogelijkheid meer om te ontsnappen aan de naderende agressieve vlammenzee. Ze belden met hun families in Italië om afscheid te nemen. Zo belde de 27-jarige Gloria haar moeder met de hartverscheurende tekst: “Bedankt voor alles wat je voor me hebt gedaan.”

Hartverscheurende telefoongesprekken

Ongeveer een week geleden plaatste de Italiaanse nog een foto op haar Instagram-account vanuit haar geliefde appartement en schreef daar de tekst ‘spectaccolo’ bij, ‘spectaculair’. Ook haar 27-jarige verloofde Gottardi belde zijn ouders rond 03:45 en om 04:00 opnieuw. Zijn vader vertelde aan de Italiaanse krant Il Mattini di Padova zijn verhaal over het tragische voorval van zijn zoon. “Tijdens het eerste telefoontje vertelde Marco ons dat we ons niet druk moesten maken, dat alles onder controle was. Hij probeerde de situatie te bagatelliseren.” Maar de toon van zijn zoon was tijdens het tweede telefoontje een stuk ernstiger. “Dat telefoontje krijg ik niet meer uit mijn hoofd. Hij zei dat er ontzettend veel rook was. We hadden hem aan de telefoon tot het laatste moment… om 04:07 uur zei hij dat het appartement zwart stond van de rook en dat er inmiddels sprake was van een noodsituatie. Daarna viel de verbinding weg en sindsdien hebben we geen contact meer gehad. De telefoon werd niet meer opgenomen.”

Ook de ouders van Trevisan belde haar na haar telefoontje rond 03:00. Zo vertelt haar vader Loris aan de krant: “Ze wilden naar beneden, maar ze zagen rook omhoog komen en de vlammen werden steeds heftiger.” Kort daarna viel de verbinding weg. Loris probeerde tevergeefs nog honderden keren om zijn dochter te pakken te krijgen, maar dat had geen succes.

Nog steeds op zoek

De advocaat van de familie heeft weinig hoop, en denkt dat de twee overleden zijn. De politie is nog steeds bezig met de berging van het gebouw en het zoeken naar overlevenden of overige slachtoffers. De Britse politie heeft al gewaarschuwd dat mogelijk niet alle overledenen meer geïdentificeerd kunnen worden. Heel veel sterkte voor de familie en vrienden van het jonge stel. Verschrikkelijk…

