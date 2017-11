Déze hartverscheurende scène uit de Titanic was niet te zien in de film

Hoe vaak je de Titanic ook gezien hebt, je kunt niet kijken zonder dat de tranen over je wangen lopen. En dan zou de film oorspronkelijk nóg verdrietig zijn dan het al is.

In een nooit eerder uitgezonden scène uit de film is te zien dat het idee van de film nog hartverscheurender was. De scène heeft het nooit gehaald tot in de film, maar volgens fans had dat de film nóg beter gemaakt. In de scène is de redding van de mensen die het ongeluk overleefde helemaal te zien, terwijl in de film maar een kort stukje is opgenomen.

Reddingsbootje

Zo zie je onder andere dat Rose het reddingsbootje in klimt, waar je ook Joseph Bruce Isamy (de baas van de White Star Line) trillend in ziet zitten. Dat zorgt ervoor dat je zijn karakter heel anders gaat bekijken doordat je in dit deel van de film ziet dat hij zich schuldig voelt. Ook wordt door deze scène die film wat meer afgesloten doordat je Rose langer ziet na de dood van Jack. Om die redenen hadden fans het graag in de film terug gezien.



Bron: Marieclaire.com.au. Beeld: ANP.