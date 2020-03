Zaterdagmiddag om 12 uur precies gebeurde er iets hartverwarmends in Italië. De inwoners van het land die al dagen in thuisquarantaine zitten, verzamelden zich op hun balkons voor een oorverdovend applaus. Als dank- en steunbetuiging aan de zorgverleners in hun land.

Met inmiddels ruim 17.600 coronabesmettingen en 250 doden, is de situatie in Italië onhoudbaar geworden. Noodgedwongen zitten de inwoners van Noord-Italië dan ook thuis. Het openbare leven is volledig stilgelegd. Zo wil de overheid voorkomen dat het zeer besmettelijke coronavirus zich nog verder door het land verspreid.

Zorgelijke boodschappen

Ondertussen klinken zorgelijke boodschappen van de zorgverleners. In de Italiaanse ziekenhuizen is de situatie onhoudbaar geworden. Zorgverleners werken onmenselijke uren en het grote aantal patiënten is amper van zorg te voorzien. Er moet dan ook gekozen worden: wie heeft de grootste overlevingskans en mag op de intensive care?

Hart onder de riem

Omdat de Italiaanse burgers zien hoe hard de zorgverleners werken, wilden zij hen een hart onder de riem steken. Op social media werd dan ook een oproep gedaan aan de inwoners in thuisquarantaine. Er werd gevraagd om om 12 uur te verzamelen op de balkons en te applaudiseren voor de zorgverleners. Op social media doen verschillende filmpjes van het spektakel de ronde.

