Hartverwarmende initiatieven die de coronatijd draaglijker maken

De opdracht met het rondje! (Cirkel!) The categorie is: beeldend! . Dit is echt een hele simpele maar zó een leuke opdracht! Ik heb hem al vaak met verschillende leeftijden gedaan en elke keer ben ik weer verrast over de fantasie van de kids. . Pak een stuk papier, teken daar met behulp van iets ronds als een glas een cirkel op en laat ze los gaan. In de slides vind je uitgebreidere uitleg en ook variaties op deze opdracht. Als jullie het leuk vinden, kan je de resultaten delen met #kunsthuiswerk ! Oh en deze opdracht is ook heel leuk om te doen als ouder, just saying 😏! #planeetkunst #kunsthuiswerk