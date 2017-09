Harvey (104) en Irma (92) zijn al 75 jaar getrouwd: "Zo verdrietig, de orkanen"

Harvey en Irma stapten in 1942 in het huwelijksbootje. Toen wisten de tortelduifjes nog niet dat allebei hun namen 75 jaar later een ontzettend verdrietige lading zouden krijgen.



De desastreuze gevolgen van orkanen Harvey en Irma in Amerika en Sint-Maarten houden de wereld momenteel in z’n greep. Zeker 50 doden, ontelbare verwoeste huizen, onhandelbare overstromingen: ook de menselijke Harvey en Irma zijn diep geraakt.

Naam kiezen voor orkaan

“Ik heb geen idee hoe ze uitgerekend op de namen Harvey en Irma zijn gekomen”, vertelt Irma aan The New York Times. Daar moet de vrouw bij de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) voor zijn: die bepaalt de namen. Normaal gesproken keren namen van orkanen iedere 6 jaar terug, behalve bij stormen die zó heftig zijn dat het ongepast zou zijn als de naam wordt hergebruikt.

Zo is dit jaar de 7e Harvey geweest. Maar omdat dit misschien wel de heftigste tot nu toe is, is de kans groot dat die naam niet nogmaals wordt gebruikt. Irma wordt dit jaar voor het allereerst gebruikt, na orkaan Irene in 2011.

Geen liefde op het eerste gezicht

Harvey en Irma, van vlees en bloed, leerden elkaar kennen via elkaars broer en zus die in hetzelfde gebouw woonden. Harvey, toen 29, was op slag verliefd, maar voor Irma, toen 17, was het geen liefde op het eerste gezicht. “Ik was nog niet klaar met mijn studie en wilde die eerst afmaken. Maar hij wist me te overtuigen om toch al te gaan trouwen.”

120 pleegkinderen

Sinds 1942 zijn de twee onafscheidelijk. Harvey is decennialang kapper geweest. En Irma? Die verveelde zich thuis, zeker omdat ze een grote familie gewend was. Daarom begonnen Harvey en Irma een prachtig doel te verwezenlijken: zich inzetten voor zoveel mogelijk pleegkinderen. Door de jaren heen hebben ze maar liefst 120 (!) kinderen in huis gehad.

Beroemde namen

Bewogen, maar prachtige jaren heeft het bejaarde koppel dus achter de rug. Ze maakten de dood van Kennedy mee. Het allereerste vliegtuig. De ontdekking van de tv. En nu kijken ze vanuit Washington naar dat beeldscherm, en zien ze constant hun namen verschijnen. “Het is heel verdrietig”, zegt Irma over de orkanen. “Ik zou niet weten wat ik zou moeten doen, ik ben nog nooit in zo’n situatie geweest. Je kunt alleen proberen om mensen te helpen.”

Bron: The New York Times. Beeld: Facebook