MeToo: Harvey Weinstein volgens jury schuldig aan aanranding en verkrachting

Hollywood-tycoon Harvey Weinstein is deels schuldig bevonden de aanklachten van seksueel misbruik en verkrachting. Hij had, zoveel is zeker, seks met vrouwen die een filmrol van hem wilden.

Dat blijkt uit het oordeel van de jury, zojuist bekendgemaakt in de rechtbank van Manhattan (New York).

Advertentie

#MeToo

De 67-jarige Weinstein is ondertussen het symbool geworden van misbruik door (machtige) mannen van vrouwen. Vele tientallen vrouwen hebben zich in 2017 uitgelaten over het misbruik van Weinstein. Het veroorzaakte (ook in Nederland) een golf van beschuldigingen en meer openheid bij andere slachtoffers van misbruik.

Weinstein

De zaak draaide om 2 beschuldigingen van verkrachting van oud-productieassistent Miriam Haley en actrice Jessica Mann, destijds allebei werkzaam voor Weinstein. Zij zouden in 2006 en 2013 seksueel werden misbruikt door de producent. Ook 6 andere vrouwen getuigden in de rechtbank de jaren erna om te laten zien dat er een patroon bestond. In totaal werd Weinstein sinds 2017 door meer dan 80 vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag. Volgens zijn advocaat zouden de vrouwen Weinsteins positie gebruiken om hun eigen carrière een impuls te geven.

Maar nu heeft de jury bepaald dat hij juridisch veel te ver ging. 2 van de 5 aanklachten achtte de jury bewezen, 3 achtte de jury niet bewezen. De rechter moet nu bepalen hoe hoog de straf van Weinstein wordt; hij kan maximaal 29 jaar cel krijgen.

Harvey Weinstein ordered to jail immediately after sexual assault conviction. He was found guilty on two of five counts; one carries a maximum 25-year sentence. https://t.co/TU5zz1WBUy — The Associated Press (@AP) February 24, 2020

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: NU.nl. Beeld: Brunopress