We vinden het inmiddels heel gewoon: alles mag weer zo’n beetje, op de gepaste afstand van 1,5 meter. Voor Hayat zit dat er niet in. Zij is zo kwetsbaar, dat terug naar het normale leven een enkeltje ic betekent.

Een 1,5-metersamenleving zit er voor Hayat Afkyr (37) niet in. Zij heeft de spierziekte SMA, waardoor een simpele verkoudheid al haar dood kan worden. Laat staan corona. Dus zit ze binnen. Al 4 maanden.

“Ik mis mijn kleine nichtjes. Ik mis een knuffel van mijn ouders, een avondje kletsen met vriendinnen en lunchen met collega’s. Voor mij bestaat er simpelweg geen 1,5-metersamenleving. Op veilige afstand blijven op een terras of in een restaurant zit er met mijn grote rolstoel niet in. Op mijn werk zijn mijn collega’s toch een beetje mijn mantelzorgers. Zij helpen me bijvoorbeeld met mijn jas aan- en uittrekken, dat is niet coronaproof te doen. Winkelen en naar een supermarkt is helemaal niet haalbaar. Dus zit ik thuis, al sinds begin februari, te wachten tot er een vaccin is. Zelfs het Suikerfeest vierde ik in m’n eentje. Als ik hier levend uit wil komen, moet ik op deze manier blijven leven.”

“Ik ben geboren met de spierziekte SMA. Daardoor gaat de aansturing van mijn spieren niet zoals die zou moeten, waardoor mijn spieren verzwakt zijn. Ook die van mijn middenrif, waardoor ik niet goed kan doorademen. Mijn longen werken nog maar voor een kwart, waardoor ik moet oppassen dat ik niet ziek word. Een simpele verkoudheid kan bij mij zomaar overgaan in een longontsteking. Daardoor heb ik al meerdere keren op de ic gelegen.”

Risicogroep

“In eerste instantie dacht ik dat het wel zou meevallen met corona. Het was iets heftigs, maar ook ver weg in China. Toen er begin februari een ‘gewoon’ griepvirus rondging, besloot ik vanuit huis te werken. Die zelfgekozen quarantaine ging geruisloos over in het verplichte thuisblijven voor corona. Mijn motivatie is groot: als ik corona krijg, is de kans heel groot dat het mijn dood wordt. Het zou kunnen dat ik niet oud word, doordat ik vroegtijdig overlijd aan de gevolgen van mijn spierziekte. Omdat dit mijn hele leven al op de achtergrond een rol speelt, ben ik niet bang om dood te gaan. Maar sterven door corona, door zo’n idioot virus, nee. Mijn meeste vrienden zitten door hun aandoening net als ik in de risicogroep. Wie van ons overleeft het niet?, denk ik soms. Ik ben daar heel bang voor.”

Gewone leven

“Nu de maatschappij weer zo’n beetje op gang komt, vind ik de quarantaine zwaarder dan in het begin. Op televisie zie ik volle winkelstraten en mensen op het strand, terwijl ik nog steeds binnen zit. Die beelden maken me ook bang. Wat nou als er een tweede golf komt? Dan duurt het allemaal nóg langer. Laatst kon ik me tijdens een online vergadering niet meer sterk houden tegenover collega’s. Ik wil zo graag mijn gewone leven terug. Dat lijkt nog heel ver weg. Ik was in onderzoek om te kijken of ik een nieuw medicijn tegen SMA kan krijgen. Dat middel is veelbelovend. Ik heb niet de illusie dat ik daardoor mijn rolstoel niet meer nodig heb, maar misschien kan het verdere achteruitgang remmen. Ik was zó blij dat ik dat traject in kon, maar nu ligt het stil. Dat vind ik heel moeilijk. Maar het risico om naar het ziekenhuis te gaan is gewoon te groot.”

Gelukkig

“Alles bij elkaar is het behoorlijk deprimerend. Daarom heb ik besloten om af en toe bezoek te ontvangen. In de tuin, op grote afstand. Dat leidt af en het is ontzettend fijn om bijvoorbeeld mijn ouders weer te zien. Wat heb ik ze gemist! Ik woon vlak bij een natuurgebied, waar ik nu elke dag doorheen rijd in mijn elektrische rolstoel. Op rustige momenten en in de hoop dat ik niemand tegenkom, maar even een andere omgeving en de wind in mijn haar, ik had nooit gedacht dat zoiets simpels me zo gelukkig kan maken.”

Interview: Deborah Ligtenberg. Beeld: iStock