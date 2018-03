André Hazes plaatst foto vol betekenis van zijn zoontje en zijn moeder

André Hazes en zijn moeder Rachel hadden jarenlang mot. Maar die tijden van geruzie lijken ze volledig achter zich te hebben gelaten.

Vorig jaar maakten de twee het rond kerstavond goed. Toen plaatste André een foto op social media waarop te zien was hoe ze samen aan het kerstdiner zaten.

Lieve blik

En dat terwijl het eerst nooit meer goed leek te komen. De foto die André nu plaatst, zit helemaal vol betekenis. Want oma Rachel mocht en kon haar kleinzoon André tijdenlang niet zien of vastpakken, vanwege de ruzie. Nu alles koek en ei is, kan ze haar band met haar kleinkind opbouwen. En een foto zegt nog altijd meer dan duizend woorden, want wat kijkt de kleine junior vol vertedering naar zijn oma. Het is niet duidelijk of de volkszanger die in de voetsporen van zijn vader treedt ook weer door één deur kan met zus Roxeanne.

🙏🏻 Een bericht gedeeld door Andre Hazes (@andrehazes) op 4 Mrt 2018 om 9:09 (PST)

Bron & Beeld: Instagram