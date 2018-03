André Hazes doet verrassende uitspraak over de ruzie met zijn moeder

Zanger André Hazes (24) staat binnenkort in de Antwerpse Lotto Arena en reisde daarom af naar onze zuiderburen voor wat interviews. Toen een Vlaamse journalist hem vroeg waar de ruzie met zijn moeder Rachel nou toch over ging, gaf hij een verrassend antwoord.

“Het is nooit duidelijk geweest wat de precieze oorzaak was”, vertelt André aan het Vlaamse tijdschrift Dag Allemaal. “En wat het ook was, we namen het allemaal mee in ons graf, hoop ik. Het is goed gekomen, dat telt.” Volgens de zanger is het weer helemaal koek en ei tussen moeder en zoon. “Toen mijn moeder en ik weer contact kregen, was onze relatie meteen weer als vanouds.”

Roxeanne

De relatie met zus Roxeanne is nog niet hersteld en André weet ook niet of dit nog gaat gebeuren. “We hebben het allebei hartstikke druk en ik heb er ook gewoon geen behoefte aan.” Wel laat hij weten dat hij fan is van Roxeanne’s muziek. “Ik vind het érg goed.”

Bron: Dag Allemaal, Telegraaf. Beeld: ANP.