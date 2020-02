Dít is de grote winnaar van 'Heel Holland Bakt' 2020

Zondagavond was het dan eindelijk zo ver: de langverwachte finale van Heel Holland Bakt werd uitgezonden. Het was een zenuwslopende aflevering maar nu is dan eindelijk bekend welke taartenbakker zich de winnaar van het zevende seizoen mag noemen.

Niemand minder dan de 43-jarige Anouk wist na drie finaleproeven de jury te overtuigen. De 43-jarige Esther en de 38-jarige Jeanette eindigen hiermee gezamenlijk op de tweede plek van Heel Holland Bakt 2020.

Winnares

Anouk is HBO-docent Sociale Studies, maar eigenlijk is ze het gelukkigst als ze in de keuken staat. Wat zij het leukst vind aan bakken? De geur van versgebakken taart en de lekkere smaken natuurlijk. Haar man en 2 kinderen zorgden ervoor dat Anouk zich uiteindelijk durfde op te geven voor Heel Holland Bakt.

Bron: Shownieuws. Beeld: Brunopress