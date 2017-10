Heel Holland Bakt-blog: 'Het kan echt wel een tikkie aardiger, André'

Time flies wanneer je aan het bakken bent. Het was alweer de 6e aflevering van dit seizoen van Heel Holland Bakt en Libelle’s Chanan heeft nog steeds genoeg te bespreken.

WAARSCHUWING! DE AFVALLER WORDT VERKLAPT!

Het is leuk seizoen dit jaar. Toch? Ik heb het gevoel dat de bakkers net iets meer van zichzelf laten zien en we ze echt een beetje leren kennen. Dat we, zoals André zou zeggen, echte bakkermakkers aan het worden zijn. Het lijkt soms wel alsof het geen wedstrijd is, maar een gezellig bakclubje.

In de video hierboven zie je waar we Janny ’s nachts voor wakker mogen maken (qua eten dan he).

Nougatine

Nico was gisteren ook een beetje vergeten dat hij meedeed aan Heel Holland Bakt. Hij dacht even dat hij meedeed aan het Nederlands Kampioenschap hoeden maken van nougatine. Nee Nico, je hebt je opgegeven voor Heel Holland Bakt, daar wordt ook geproefd. Daar draait het zelfs zo goed als om.

Daardoor kwam er voor hem helaas een einde aan zijn bakavontuur. Je zag ook wel aan hem dat hij een beetje klaar was met de kritiek van Janny. Met een nuchtere “Ja, het houdt een keer op hè, met maar 2,5 uur” snoerde hij haar de mond.

Janny

Janny was wel een beetje de sjaak. Ze krijgt er elke week wel een keer van langs van André, maar deze week was hij wel heel goed op dreef. De bakkers hielden zelfs even hun adem in toen hij Janny een zwemvest gaf en zei “Kun je alles erin krijgen?”. Ach ja, we moeten er maar vanuit gaan dat het bij André een typische gevalletje is van ‘ik weet wie het zegt’. Want Janny: ik ken niemand die zó netjes kan proeven als jij, niemand die de kandidaten een klein kusje geeft als ze er even doorheen zitten en niemand die met één blik kan zeggen ‘maak dat deeg toch maar even opnieuw’. Het kan echt wel een tikkie aardiger, André. Misschien kunnen we afspreken dat André bij de volgende opmerking een gebakje in zijn eigen gezicht kapot moet slaan?

Kusje

Ine kreeg dat kusje van Janny, maar het was Marjolein die deze week ook wel wat steun kon gebruiken. Ze had pech, ze besloot uit haar comfortzone te stappen, maar kreeg het toen meteen zwaar te verduren. Zelfs met pech bakt ze nog 85 keer beter dan ik, maar ik stond wel bijna juichend op de bank toen Hans deze technische opdracht eindelijk een keer dik won van Marjolein. Go Hans! Ja sorry Marjolein, ik ben en blijf team Hans.

Pannetje

Maar Hans, mag ik je nog wel even een advies geven? Doe de volgende keer gewoon alsof je doof bent als Ine weer roept ‘Hááns kom eens in mijn pannetje kijken?’. DOE-HET-NIET. Je bent te goed voor deze wereld. Ook al gaat Ine huilen, maak dat je wegkomt. Roer gewoon in je eigen pannetje alsof er niets aan de hand is. En als je dan toch iets goeds wil doen voor deze wereld, zet die wekker volgende week gewoon een paar uurtjes later. Dan kan oma gewoon doorslapen. Zonder die extra oefening ben jij nog steeds de beste bakker. Ik weet het zeker.

