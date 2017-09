Heel Holland Bakt-blog: 'Ik ben nu al fan van Corrie en haar pistachenootjes'

Er is weer een landgoed, er is weer een tent en er zijn weer 10 kandidaten. Heel Holland Bakt is terug! En hoe. Libelle’s Chanan heeft na de eerste aflevering al genoeg te bespreken.

De eerste aflevering was meteen een aflevering zoals-ie hoort te zijn. Rondvliegende chocolade, ingestorte chocoladezoenen, André is terug en we hebben ook weer een groepje kandidaten waar we dit seizoen onze lol mee op kunnen. Het is misschien nu nog een beetje wennen (André’s woorden), maar geloof mij: dit wordt lachen.

André

Sorry, maar ik moet even met een vervelende boodschap beginnen. Ik ben echt een beetje teleurgesteld in André. Na 1 seizoen bakken in de tent weet André nog steeds niet wat een meringue is. Helaas André, het is niet iets met drank. De volgende keer toch iets beter je huiswerk doen. Ah nee, zo onaardig wil ik niet zijn voor André. Ik ben nog steeds fan. De toon was meteen gezet toen hij Janny uitdaagde om een taart in 10 minuten naar binnen te schuiven. ‘En eh, hoe is het eigenlijk met je dieet?’, hoorde je nog net snel op de achtergrond. Welkom terug André!

Herman

Toen de kandidaten de tent in liepen, viel me meteen iets op: doet Boer Zoekt Vrouw’s Herman nou mee aan Heel Holland Bakt? Maar nee, het was Hans (Herman, geef je volgend jaar op, leuk). Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik ben nu al fan van Hans. Niet alleen omdat hij mij aan zijn Franse tweelingbroer doet denken, maar ook omdat deze jongste bakker iedereen nog weleens onder de tafel kan gaan bakken (en kan gaan drinken). Hij beloofde Robèrt in de eerste aflevering al meteen een rondje te geven die avond. Zie je, met Hans kun je stiekem wel een borreltje drinken. En dan Nico. Het was nu al lachen met Nico ‘die tegen zijn oven praat’, maar ondertussen won hij wel even de technische opdracht. Zijn alfalfa kan hij volgende week beter thuis laten, maar die Nico moeten we echt in de gaten gaan houden.