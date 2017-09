Heel Holland Bakt-blog: 'Ik denk dat ik misschien wel een beetje verliefd ben'

Kale cakes, overreden zwanen, de heuptaarten van Janny, Corrie en haar doekjes, Ine en de glaasjes in de taart: er is een hoop gebeurd in de tent van Heel Holland Bakt deze week. Libelle’s Chanan heeft weer genoeg te bespreken.

Ik wil deze week beginnen met een kleine ode. Nee, deze keer geen ode aan André. Ik denk dat ik voorzichtig zelfs kan gaan zeggen dat André niet langer mijn nummer 1 is. Ja, dat staat er echt. Er is namelijk een kandidaat die sinds gisteren bovenaan mijn favorietenlijstje staat. En dat is Hans. Hans is nu al mijn meesterbakker van dit seizoen. Misschien ben ik zelfs wel een beetje verliefd op Hans. Hij kan niet alleen fantastisch bakken (die creaties!) maar houdt ook stiekem wel van een geintje. Zo stond hij gisteren met Maarten een beetje lol te trappen om zijn ‘zwanen’ en dacht hij indruk te kunnen maken met bierbeslag. Het is een blijft een student hé, jongens. Het leuke daaraan was dan wel weer dat Janny juist grote fan was van de biertaart -al vond Robèrt het ook een ‘heule stoere taart’- terwijl zij volgende week op een proseccotaart kan rekenen.

Proseccotaart

Hans, als je meeleest: als Janny toch al fan is, mag ik dan volgende week dat stukje proseccotaart? Dat zou toch alleen maar de zoveelste ‘heuptaart’ voor Janny worden. En mag ik het dan samen met oma op komen eten? Ik heb namelijk ook nog wel een hartig woordje met je te spreken. Want HOE kun je André vergeten? Laten we samen dan meteen als de wiedeweerga die whiskey erbij pakken en een taart voor André bakken. Lijkt me reuze gezellig en dan kan ik het ook meteen weer een beetje goed met hem maken.

Corrie

Ik dwaal af. Er waren natuurlijk ook nog meer kandidaten aan het bakken gisteren. Ik begin maar meteen met het slechte nieuws: onze Corrie moest naar huis. Na de 1e aflevering was ik al fan, Corrie was toch wel een beetje de gangmaker. Als je even niet meer weet hoe een zwaan eruit ziet, Corrie doet het wel even voor. Maar ik moet dan ook eerlijk zijn en toegeven dat het inderdaad niet helemaal lekker ging deze week. De cake werd niet gaar en ze scoorde al helemaal geen punten bij Robèrt met de doekjes die ze om haar vormen heen had geknoopt. ‘Vind je dat handig?’ vroeg hij op z’n Robèrts . Dan weet je eigenlijk al wel dat je de deegroller weer in kunt pakken en de trein terug naar huis kunt nemen.

Glaasjes

Ik was ervan overtuigd dat Ine naar huis zou gaan. Als blikken konden doden toen Robèrt de glaasjes in de taart zag, was Ine al meteen die tent uitgebonjourd. Hij was echt een beetje boos. Vonden ze Corrie dan echt zoveel minder goed dat Ine zelfs met glas in haar taart nog een ronde verder is gekomen? Ik vind het ook niet eerlijk, Cor.

Finale

Vergeet ik bijna Marjolein! Over Marjolein kun je ook eigenlijk niets zeggen. Ze bakt perfect en scoort elke week weer goed. Saai eigenlijk, maar die finaleplek heeft ze allang in the pocket. En als ze die nog niet had, dan is haar dat gisteren met de bloesem uit de taart wel gelukt. Kom op Hans, nog een beetje extra je best doen en je kunt haar nog weleens de tent uit gaan bakken. Of neem oma anders mee, daar kan niemand tegenop!

Beeld: Omroep Max, Roland J. Reinders.