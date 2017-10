Na 7 weken Heel Holland Bakt moesten we gisteren afscheid nemen van de laatste kandidaat voor de finale. Libelle’s Chanan doet alvast een voorspelling voor volgende week.

Marjolein, Hans, Gwenn en Ine namen het deze week tegen elkaar op in de halve finale van Heel Holland Bakt. En een spannende halve finale was het. De bakkers lagen zo dicht bij elkaar dat de technische opdracht niet eens een winnaar kende. Wanneer iedereen even goed bakt, gaan de kleine dingen tellen. En het was Ine die haar zenuwen net niet genoeg onder controle kon houden.

Paniek in de tent

Ach ja, Ine. Ze riep tijdens de eerste opdracht al ‘Ben ik iets vergeten?’. Iedereen in de tent en thuis voor de buis wist dat het antwoord ‘ja’ was. Elke opdracht weer was het paniek in de tent bij Ine. Ik werd al zenuwachtig als ik naar haar keek, maar gezellig was ze wel. Daarom vind ik het stiekem toch jammer dat Ine de show moest verlaten. Gwenn was namelijk wel héél ontspannen aan het bakken vandaag: hij dacht dat hij die finaleplek al binnen had en liep rustig een halfuur van tevoren met zijn handjes op de rug te ijsberen. Maar mag ik heel eerlijk zeggen dat zijn Eiffeltoren niet de schoonheidsprijs verdiende? Hij zei zelf meerdere malen dat hij er trots op was, maar ik was het met Robèrt eens toen hij zei dat hij echt netter had moeten werken.

Zoen van Janny

Hans had ’t deze week dan eindelijk voor elkaar: hij kreeg een zoen van Janny voor zijn taart. Bij Hans is er tot nu toe nooit echt iets compleet mislukt, maar van de Hongaarse taart raakte zelfs hij een beetje in paniek. Meteen werden er plannen gemaakt voor een borrel na het bakken. Zo ken ik je weer Hans! Weten jullie nog dat hij een paar weken geleden een proseccotaart voor Janny maakte en toen André een boerenjongenstaart beloofde? Hans bewijst dat hij een man van zijn woord is en maakte deze week zijn ‘Ode aan André’.

Ode aan Hans

Hans beloofde André wat, ik beloof Hans (en jullie) wat. Ik heb er de afgelopen weken geen geheim van gemaakt dat ik een groot fan ben van Hans en ik verwacht dan ook dat hij de grote winnaar van dit seizoen wordt. Of hij het niet net gaat verliezen van Marjolein? Dat denk ik niet. Je zag deze week lichte paniek (en trillende handjes!) bij Marjolein ontstaan terwijl Hans de rust zelve was. En laat dat nou heel handig zijn voor een finale. En als jij dan wint Hans, dan beloof ik dat ik volgende week ‘Een ode aan Hans’ schrijf. Kom jij dan een keer een stukje taart naar de redactie brengen?



De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Beeld:Roland J Reinders/Omroep Max.