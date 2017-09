Heel Holland Bakt (Hitsig): ‘Heel zachtjes, ik krijg ‘m bijna niet omhoog’

Er is weer een landgoed, er is weer een tent en er zijn nog 9 kandidaten over. Heel Holland Bakt is terug! En hoe. Libelle’s Malin vond het een, eh, spannende aflevering.

Let op! Aan het einde van dit artikel wordt verklapt wie de afvaller is!

In de eerste aflevering ging er zoals het hoort van alles mis en hadden de meeste bakkers moeite om te ontspannen. In het tweede bakweekeinde wordt de spanning nog een tandje opgevoerd. André begint al lekker: kijk uit met HHB kijken terwijl je taart op schoot hebt. “Dat gaat zakken en plakken en dan krijg je je knieën niet meer van elkaar.” Oké André, wij gebruiken wel een schoteltje.

Niet helemaal ingezakt

De eerste opdracht is de signatuuropdracht: een taart van koekjes. Jan Hagel, kletskoppen, speculaas… iedereen vist een beetje uit dezelfde vijver. Behalve Ine. Die heeft bij wel tien bakkers Katwijkse knipkoek gekocht en weet dus precies hoe ze die rakkers moet maken. Nu nog wat beter plannen en dan is de taart de volgende keer hopelijk wel stijf. Gelukkig zakte ‘ie niet helemaal in elkaar.

Nee, dan doet Hans het beter. Hij maakt een taart met Fryske dûmkes. Die heeft hij ook al eens voor zijn oma gebakken. Wij denken: verstandige keuze Hans. Oma zelf zegt het ook: ik ben best een kritische proever. Daar kunnen geen zes kinderen tegenop, sorry Ine.

Na de signatuuropdracht is het tijd voor het technische werk. Utrechtse spritsen moeten het worden – wél diagonaal dippen in de chocolade, dat is immers het wapen van de stad. En jongens, wie had gedacht dat spritsendeeg voor zo veel double entendres zou zorgen. Een goede sprits moet spuitbaar zijn. En dan moet je wel goed in de zak knijpen, anders kun je niet goed spritzen. Het toppunt kwam wel van Maarten: “Die van mij is te hard, ik kan niet spuiten.”

Waarom doen we dit toch

Goed, tot zover. De spritsen van Vanessa eindigden op de negende plek, dus zij moest stevig aan de bak met het spektakelstuk. Ze bungelt (gelukkig?) niet alleen onderaan: ook Ine en Corrie zullen er stevig aan moeten trekken om eliminatie te voorkomen. Voordeel voor de vrouwen is dat er een taart met 3 soorten chocolade moet worden gemaakt. En welke vrouw houdt nou niet van chocola?

Corrie dus. “Ik werk er niet zo graag mee, dus ik ga wel buiten mijn eh, comfort zone.” Hoe ver, dat zien we aan het einde van de 2,5 uur durende opdracht. “Waarom doen we dit onszelf aan”, verzucht ze met haar handen in het haar. Dat vragen wij ons ook weleens af, maar niet te vaak, want dit is toch gewoon heerlijk (leed)vermaak.

Ondanks het ontbreken van 50 gram suiker – ‘die frambozen zijn wel een beetje zuur Corrie’ – kan ze opgelucht ademhalen. Ook Ine ontspringt de dans. Vanessa is niet zo gelukkig, maar dat had ze al wel een beetje zien aankomen. Verrassing van de avond: de jongste meesterbakker aller tijden is een feit. Bak nog maar een taart voor je oma, Hans, want oma’s hebben altijd gelijk.

Beeld: Omroep Max