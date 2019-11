'Heel Holland Bakt' komt met speciale proefaflevering rond de kerstdagen

Kun jij ook niet wachten op het nieuwe seizoen van Heel holland bakt? Goed nieuws! Het programma kondigt een proefaflevering aan waar je helemaal niet zo lang meer op hoeft te wachten.

Op zondag 15 december is de proefaflevering te zien om 21:35 uur op NPO 1. Dit is de aftrap van het 7e seizoen van Heel holland bakt. Dankzij deze proefaflevering kunnen we dit seizoen van niet 8, maar 9 Heel holland bakt-avondjes genieten.

Braderie en bakkamp

De proefaflevering draait om een braderie. Op deze braderie krijgen 50 amateurbakkers de kans om Janny en Robèrt te laten zien wat ze in huis hebben. Thuis bakken ze een spektakelstuk die ze op de braderie in hun kraam presenteren. Uiteraard loopt de jury rond om te proeven. Daarna volgt een intensief bakkamp van Robèrt. De 10 bakkers die deze dag het beste scoren veroveren een plekje in de tent en strijden mee voor de titel Beste Thuisbakker van Nederland van 2019 – 2020.

Kerst

Een week later, op 22 december, is de tweede aflevering van het seizoen te zien. Hier begint de strijd tussen de overgebleven 10. Het thema van deze aflevering is kerst. Vanaf deze week zullen de afleveringen weer gewoon gaan zoals je gewend bent: de kandidaten bakken een signatuuropdracht, een technische opdracht en spektakelstuk.

Bron: Omroep Max. Beeld: Omroep Max, Roland J. Reinders