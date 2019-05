Goed nieuws voor iedereen die tóch wil napraten over 'Heel Holland bakt'

Moltalk, Eilandpraat, Temptation Talk, ieder populair tv-programma heeft tegenwoordig een napraatshow. Want ja, het is nou eenmaal heerlijk om je favoriete tv-moment nog even te bespreken. Heel Holland bakt had ook een nabeschouwing, maar eerder deze week hoorden we dat Smaakt naar meer van de buis wordt gehaald.

Het programma, net als Heel Holland bakt gepresenteerd door André van Duin, trekt te weinig jonge kijkers. Daarom keert Smaakt naar meer niet terug op televisie.

Nieuwe napraatshow Heel Holland bakt

Mocht je sip zijn dat je niet meer kunt genieten van het geklets over alle baksels, dan hebben we tóch goed nieuws voor je. De NPO werkt namelijk aan een nieuw napraatprogramma voor Heel Holland bakt.

Een woordvoerder zegt in het AD dat er een opvolger komt voor Smaakt naar meer. Dit programma krijgt 2 jaar de tijd om te bewijzen dat het genoeg kijkers van onder de 50 jaar kan trekken. Zou dit dan betekenen dat Heel Holland bakt in ieder geval nog 2 jaar te zien is?

Of André van Duin een rol krijgt in het nieuwe programma is nog niet duidelijk.

Meer tv-programma’s sneuvelen

De komende tijd sneuvelen meer tv-programma’s vanwege de leeftijdseis. The Graham Norton Show en Dynamo Live at the O2 verdwijnen van NPO3. De gevaarlijkste wegen moet weg, omdat het volgens de nieuwe mediawet een programma voor ‘thrillseekers’ is. Ook Ranking the stars keert niet terug, omdat er geen maatschappelijk component in zit.

Boer zoekt vrouw en Wie is de Mol? blijven wel te zien op NPO1.

